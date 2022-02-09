9 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

9 февраля: какой сегодня праздник / Фото: Pexels
Какой народный и православный праздник у украинцев 9 февраля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня день, 2 февраля
- Международный день стоматолога (International Day of dentist) – неофициальный праздник зубных врачей ежегодно проводится 9 февраля предположительно в день чествования католической святой Аполлонии и святителя Иоанна Златоуста, которых считали избавителями от зубной и других болей.
- Международный день пиццы – отмечают ценители и почитатели итальянского национального блюда во всем мире – пиццы.
Именинники 9 февраля
День ангела сегодня отмечают: Дмитрий, Иван, Петр.
Какой сегодня церковный праздник
9 февраля в православной церкви вспоминается перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста, константинопольского архиепископа и богослова, которого именовали одним из трех Вселенских святителей и учителей.
Народный праздник
В народе 9 февраля почитался день Златоуста или Златоустьев огонь. В своих молитвах люди просили святого Иоанна дать им просвещение и разум, помочь в постижении духовной грамоты и наставить на путь истинный в периоды отчаяния. А еще в этот день произносили особый заговор от зубной боли. Также на Златоуста с особым вниманием относились к домашнему очагу. В этот день важно было затопить печь так, чтобы сразу разгорелись все поленья.
Приметы на 9 февраля
- если в день Златоуста облака идут против ветра – быть снегу;
- потеют стекла в этот день – к скорому потеплению;
- верхушки сугробов сверху закруглились – будет хороший урожай;
- если все дрова разом вспыхнули в печи – в доме будет мир и достаток;
- споткнуться, обжечься или порезаться – плохая примета;
- также в день Златоуста нежелательно дарить и принимать подарки.
Интересные и важные события в Украине и мире 9 февраля
- 1896 – в Санкт-Петербурге прошел первый чемпионат мира по фигурному катанию.
- 1900 – американский теннисист Дуайт Филли Дэвис основал названный в честь него Кубок Дэвиса.
- 1918 – заключен договор между УНР и Центральными державами.
Кто родился 9 февраля
- 1441 – Алишер Навои, восточный поэт, философ-суфист.
- 1826 – Константин Трутовский, украинский живописец и график.
- 1874 – Всеволод Мейерхольд, российский и советский театральный режиссер и актер.
- 1942 – Кэрол Кинг, американская певица, пианистка, автор песен.
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