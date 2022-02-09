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9 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок
9 февраля, 07:25
Международный день стоматолога и День пиццы – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 9 февраля.

9 февраля: какой сегодня праздник / Фото: Pexels

Какой народный и православный праздник у украинцев 9 февраля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 2 февраля

  • Международный день стоматолога (International Day of dentist) – неофициальный праздник зубных врачей ежегодно проводится 9 февраля предположительно в день чествования католической святой Аполлонии и святителя Иоанна Златоуста, которых считали избавителями от зубной и других болей.
  • Международный день пиццы – отмечают ценители и почитатели итальянского национального блюда во всем мире – пиццы.

Именинники 9 февраля

День ангела сегодня отмечают: Дмитрий, Иван, Петр.

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Какой сегодня церковный праздник

9 февраля в православной церкви вспоминается перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста, константинопольского архиепископа и богослова, которого именовали одним из трех Вселенских святителей и учителей.

Народный праздник

В народе 9 февраля почитался день Златоуста или Златоустьев огонь. В своих молитвах люди просили святого Иоанна дать им просвещение и разум, помочь в постижении духовной грамоты и наставить на путь истинный в периоды отчаяния. А еще в этот день произносили особый заговор от зубной боли. Также на Златоуста с особым вниманием относились к домашнему очагу. В этот день важно было затопить печь так, чтобы сразу разгорелись все поленья.

Приметы на 9 февраля

  • если в день Златоуста облака идут против ветра – быть снегу;
  • потеют стекла в этот день – к скорому потеплению;
  • верхушки сугробов сверху закруглились – будет хороший урожай;
  • если все дрова разом вспыхнули в печи – в доме будет мир и достаток;
  • споткнуться, обжечься или порезаться – плохая примета;
  • также в день Златоуста нежелательно дарить и принимать подарки.

Интересные и важные события в Украине и мире 9 февраля

  • 1896 – в Санкт-Петербурге прошел первый чемпионат мира по фигурному катанию.
  • 1900 – американский теннисист Дуайт Филли Дэвис основал названный в честь него Кубок Дэвиса.
  • 1918 – заключен договор между УНР и Центральными державами.

Кто родился 9 февраля

  • 1441 – Алишер Навои, восточный поэт, философ-суфист.
  • 1826 – Константин Трутовский, украинский живописец и график.
  • 1874 – Всеволод Мейерхольд, российский и советский театральный режиссер и актер.
  • 1942 – Кэрол Кинг, американская певица, пианистка, автор песен.

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