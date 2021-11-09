9 ноября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

9 ноября: какой сегодня праздник / Фото: Pexels

Какой народный и православный праздник у украинцев 9 ноября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 9 ноября

День украинской письменности и языка – этот праздник в Украине был установлен в 1997 году в честь преподобного Нестора Летописца – последователя творцов славянской письменности Кирилла и Мефодия.

Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства – еще один национальный праздник, приуроченный ко Дню украинской письменности и языка, проводится с 2000 года.

Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма (International Day Against Fascism, Racism and Antisemitism) установлен по инициативе Международной сети против расизма UNITED в память о массовом еврейском погроме 1938 года в Германии, положившем начало Холокосту.

Международный день антиядерных акций – этот ежегодный экологический праздник призван побудить общество выбирать свое будущее без радиации, против развития атомной энергетики и за повышение ее безопасности.

Всемирный день лизинга (Global Leasing Day) – проводится с целью развития такого способа кредитования как экономического вида деятельности, а также информирования делового мира о принципах лизинга.

День книги рекордов Гиннеса был установлен компанией Guinness World Records в 2005 году и ежегодно празднуется 9 ноября.

Именинники 9 ноября

День ангела сегодня отмечают: Андрей, Афанасий, Вилли, Иван, Капитолина, Максим, Марк, Нестор, Николай, Сергей, Степан.

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Какой сегодня церковный праздник

9 ноября в православной церкви чтится память мученика Нестора Солунского, преподобного Нестора Летописца, Киево-Печерского, в Ближних пещерах, мучениц Капитолины и Еротииды, мученика Марка и других с ним.

Народный праздник

В народе 9 ноября отмечался зарок на Параскеву. Накануне дня святой Параскевы важно было дать кому-то или самому себе обещание (обет) сделать что-то важное, работу или дело. А за это святая Параскева наградит исполнением желания, подарит благополучие и здоровье. Чтобы избавиться от несчастья, важно было выполнить зарок, который проходил в полном молчании, а затем люди молились святой Параскеве и просили ее помощи и милости Божьей.

Приметы на 9 ноября

утренний иней – к скорому потеплению;

под большим запретом ложные или несбыточные обещания;

если в зарок на Параскеву дан обет – его надо выполнить;

сны в этот день вещие.

Интересные и важные события в Украине и мире 9 ноября

1882 – украинский театр Марка Кропивницкого выступил с дебютом в Елисаветграде с пьесой "Наталка-Полтавка".

1906 – стартовала аграрная реформа Петра Столыпина.

1911 – французский изобретатель Жорж Клод запатентовал неоновую рекламу.

1938 – в Германии произошел массовый еврейский погром, ставший началом Холокоста.

1995 – Македонию и Украину приняли в Совет Европы.

2005 – космический аппарат "Венера-экспресс" Европейского космического агентства отправился к Венере.

Кто родился 9 ноября

1801 – Гейл Борден, американский бизнесмен, изобретатель сгущенки и других методов консервации.

1818 – Иван Тургенев, русский писатель, классик.

1885 – Велимир Хлебников, русский поэт и прозаик.

1912 – Виктор Ивченко, украинский кинорежиссер.

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