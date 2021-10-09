9 октября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

9 октября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 9 октября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 9 октября

Всемирный день почты (World Post Day) отмечается с 1969 года под эгидой ООН в честь создания Всемирного почтового союза в 1874 году.

Всемирный день мигрирующих птиц (World Migratory Bird Day) – экологический праздник, который проводится с целью расширить знания людей о перелетных птицах, их местах обитания и путях передвижения.

День риелтора в Украине – профессиональный праздник специалистов в области операций с недвижимостью был установлен в 1999 году на Первом всеукраинском съезде риелторов.

День астрономии (Astronomy Day) отмечается дважды в год, весной и осенью, начиная с 1973 года, любителями и профессионалами науки о Вселенной, планетах и звездах.

отмечается дважды в год, весной и осенью, начиная с 1973 года, любителями и профессионалами науки о Вселенной, планетах и звездах. Всемирный день хосписов и паллиативной помощи (World Hospice and Palliative Care Day) проводится ежегодно во вторую октябрьскую субботу с целью проинформировать социум о проблемах и потребностях неизлечимо больных людей и членов их семей, развития благотворительных фондов.

Европейский день донорства и трансплантации органов (EODD) проводится во вторую субботу октября. В 2021 году он проходит под лозунгом "ПростоСкажитеДа: пусть люди знают, что вы – донор".

Именинники 9 октября

День ангела сегодня отмечают: Александр, Афанасий, Владимир, Дмитрий, Ефрем, Иван, Николай, Тихон.

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Какой сегодня церковный праздник

9 октября в православной церкви отмечается преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова. В некоторых регионах почитается Покровская родительская суббота.

Народный праздник

В народе 9 октября почитался Иван Богослов. Святого апостола издавна называли покровителем художников и иконописцев. Ему молились о помощи, особенно в творческих делах и вдохновении, а также о благополучных поездках и путешествиях.

Приметы на 9 октября

если в этот день идет дождь, то еще три недели будет идти;

на Богослова выпал снег – на Михайлов день, 21 ноября, придет настоящая зима;

если первый снег упадет, когда на вишне уже нет листьев – к скорой зиме;

листва еще не облетела – зима будет теплой;

сильный ветер на Богослова – к скорому снегу.

Интересные и важные события в Украине и мире 9 октября

1874 – в Швейцарии основан Всемирный почтовый союз.

1890 – француз Клеман Адер впервые в мире взлетел на самодвижущемся пилотируемом аппарате тяжелее воздуха.

1928 – во Львове была основана грекокатолическая богословская академия.

1965 – песня "Битлз" Yesterday заняла первое место в американском хит-параде.

Кто родился 9 октября

1874 – Николай Рерих, русский художник, философ, путешественник, писатель, общественный деятель.

1904 – Николай Бажан, украинский советский поэт, переводчик, публицист, культуролог, энциклопедист, общественный деятель.

1926 – Евгений Евстигнеев, советский актер театра и кино.

1940 – Джон Леннон, английский музыкант, певец, поэт, композитор, художник, писатель, один из основателей и участник группы The Beatles.

1975 – Шон Таро Оно Леннон, американский певец, композитор, музыкант, актер, сын Джона Леннона и Йоко Оно.

1996 – Белла Хадид, американская топ-модель.

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