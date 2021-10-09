9 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

9 жовтня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 9 жовтня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 9 жовтня

Всесвітній день пошти (World Post Day) відзначається з 1969 року під егідою ООН на честь створення Всесвітнього поштового союзу в 1874 році.

Всесвітній день мігруючих птахів (World Migratory Bird Day) – екологічне свято, що проводиться з метою розширити знання людей про перелітних птахів, їх житло і шляхи пересування.

День астрономії (Astronomy Day) відзначається двічі на рік, навесні та восени, починаючи з 1973 року, любителями та професіоналами науки про Всесвіт, планети і зірки.

День ріелтора в Україні – професійне свято фахівців в області операцій із нерухомістю було встановлено в 1999 році на Першому всеукраїнському з'їзді ріелторів.

Всесвітній день хоспісів та паліативної допомоги (World Hospice and Palliative Care Day) проводиться щорічно в другу жовтневу суботу з метою проінформувати соціум про проблеми та потреби невиліковно хворих людей і членів їхніх сімей, розвитку благодійних фондів.

Європейський день донорства та трансплантації органів (EODD) проводиться в другу суботу жовтня. У 2021 році він проходить під гаслом "ПростоСкажітьТак: нехай люди знають, що ви – донор".

Іменинники 9 жовтня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Опанас, Володимир, Дмитро, Єфрем, Іван, Микола, Тихон.

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Яке сьогодні церковне свято

9 жовтня в православній церкві відзначається преставлення апостола і євангеліста Іоанна Богослова. У деяких регіонах відзначається Покровська поминальна субота.

Народне свято

У народі 9 жовтня шанувався Іван Богослов. Святого апостола здавна називали покровителем митців та іконописців. Йому молилися про допомогу, особливо в творчих справах і натхнення, а також про благополучні поїздки і подорожі.

Прикмети на 9 жовтня

якщо в цей день дощить, то ще три тижні дощитиме;

на Богослова випав сніг – на Михайлов день, 21 листопада, прийде справжня зима;

якщо перший сніг впаде, коли на вишні вже немає листя – до швидкої зими;

листя ще не облетіло – зима буде теплою;

сильний вітер на Богослова – до швидкого снігу.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 9 жовтня

1874 – в Швейцарії заснований Всесвітній поштовий союз.

1890 – француз Клеман Адер уперше в світі злетів на саморушному пілотованому апараті важчому за повітря.

1928 – у Львові була заснована греко-католицька богословська академія.

1965 – пісня "Бітлз" Yesterday посіла перше місце в американському хіт-параді.

Хто народився 9 жовтня

1874 – Микола Реріх, російський художник, філософ, мандрівник, письменник, громадський діяч.

1904 – Микола Бажан, український радянський поет, перекладач, публіцист, культуролог, енциклопедист, громадський діяч.

1926 – Євген Євстигнєєв, радянський актор театру і кіно.

1940 – Джон Леннон, англійський музикант, співак, поет, композитор, художник, письменник, один із засновників і учасник групи The Beatles.

1975 – Шон Таро Оно Леннон, американський співак, композитор, музикант, актор, син Джона Леннона і Йоко Оно.

1996 – Белла Хадід, американська топ-модель.

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