9 сентября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

9 сентября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash
Какой народный и православный праздник у украинцев 9 сентября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня праздник, 9 сентября
- Международный день красоты (International Beauty Day) установлен в 1995 году Международным комитетом эстетики и косметологии CIDESCO в честь всего красивого и прекрасного, что доставляет эстетическое удовольствие.
- Международный день судоку (International Sudoku Day) – отмечают все любители этой японской головоломки с числами.
- День тестировщика – неофициальный праздник отмечается в память о тестировании вычислительной машины, проведенном в 1947 году, и найденном насекомом (bug), которое стало причиной сбоя в работе. Устранение ошибки получило название debugging, что означает "избавление от насекомого".
- День дизайнера-графика – профессиональный праздник был учрежден в 2005 году в день 50-летия дизайнера-графика Владимира Чайки и отмечается во многих постсоветских странах.
Именинники 9 сентября
День ангела сегодня отмечают: Александр, Анфиса, Владимир, Дмитрий, Иван, Михаил, Степан.
Какой сегодня церковный праздник
9 сентября в православной церкви чтится память преподобного Пимена Великого, святого священномученика Кукши и ученика его мученика Никона, Пимена, постника, Киево-Печерских, в Ближних пещерах, святителя Осии, исповедника, епископа Кордувийского, святителя Ливерия, исповедника, папы Римского, преподобного Пимена Палестинского, мученицы Анфисы, преподобного Саввы.
Народный праздник
В народе 9 сентября почитались Два Пимена и Анфиса. В этот день было положено кланяться рябине и собирать ягоды, из которых затем заваривали целебные чаи, варили варенья и заготавливали на зиму. Также на Пименов день вывешивали гроздья рябины под крышей домов. Одалживать деньги – плохой знак, а вот подметать в доме – это к добру.
Приметы на 9 сентября
- если птицы склевали не всю рябину – зима будет не слишком суровой;
- рябина хорошо уродила – осень будет дождливой и сырой, а зима – холодной;
- богатый урожай рябины – к морозной зиме.
Интересные и важные события в Украине и мире 9 сентября
- 1776 – Объединенные Колонии Америки получили новое название – Соединенные Штаты Америки.
- 1886 – принято первое международное соглашение в области авторского права.
- 1920 – создан Киевский авиационный завод "Антонов".
- 1926 – день рождения телекомпании NBC.
- 1956 – Элвис Пресли дебютировал на национальном телевидении.
- 2006 – стартовал космический полет астронавтки НАСА украинки Гайдемари Стефанишин-Пайпер.
Кто родился 9 сентября
- 1737 – Луиджи Гальвани, итальянский физик, один из основоположников учения об электричестве.
- 1769 – Иван Котляревский, украинский писатель, поэт, драматург.
- 1828 – Лев Толстой, русский писатель, философ, классик мировой литературы.
- 1918 – Борис Заходер, советский поэт, переводчик, сценарист, детский писатель.
- 1930 – Надежда Румянцева, советская киноактриса.
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