9 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

9 вересня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash
Яке народне і православне свято в українців 9 вересня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Яке сьогодні свято 9 вересня
- Міжнародний день краси (International Beauty Day) встановлений у 1995 році Міжнародним комітетом естетики і косметології CIDESCO на честь усього красивого і прекрасного, що приносить естетичне задоволення.
- Міжнародний день судоку (International Sudoku Day) – відзначають всі любителі цієї японської головоломки з числами.
- День тестувальника – неофіційне свято відзначається в пам'ять про тестування обчислювальної машини, проведене у 1947 році, і знайдену комаху (bug), яка спричинила збій у роботі. Усунення помилки отримало назву debugging, що означає "позбавлення від комахи".
- День дизайнера-графіка – професійне свято було засноване у 2005 році в день 50-річчя дизайнера-графіка Володимира Чайки і відзначається в багатьох пострадянських країнах.
Іменинники 9 вересня
День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Анфіса, Володимир, Дмитро, Іван, Михайло, Степан.
Яке сьогодні церковне свято
9 вересня в православній церкві шанується пам'ять преподобного Пімена Великого, преподобних священномученика Кукші й учня його мученика Никона, Пімена, посника, Києво-Печерських, в Ближніх печерах, святителя Осії, сповідника, єпископа Кордувійського, святителя Ліверія, сповідника, папи Римського, преподобного Пімена Палестинського, мучениці Анфіси, преподобного Сави.
Народне свято
У народі 9 вересня шанувалися Два Пимена і Анфіса. В цей день належало кланятися горобині і збирати ягоди, з яких потім заварювали цілющі чаї, варили варення і заготовляли на зиму. Також у Пименів день вивішували грони горобини під дахом будинків. Позичати гроші – поганий знак, а ось підмітати в хаті – це до добра.
Прикмети на 9 вересня
- якщо птахи скльовували не всю горобину – зима буде не дуже суворою;
- горобина добре вродила – осінь буде дощовою і сирою, а зима – холодною;
- багатий урожай горобини – до морозної зими.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 9 вересня
- 1776 – Об'єднані Колонії Америки отримали нову назву – Сполучені Штати Америки.
- 1886 – укладена перша міжнародна угода в галузі авторського права.
- 1920 – створено Київський авіаційний завод "Антонов".
- 1926 – день народження телекомпанії NBC.
- 1956 – Елвіс Преслі дебютував на національному телебаченні.
- 2006 – стартував космічний політ астронавтки НАСА українки Гайдемарі Стефанишин-Пайпер.
Хто народився 9 вересня
- 1737 – Луїджі Гальвані, італійський фізик, один з основоположників вчення про електрику.
- 1769 – Іван Котляревський, український письменник, поет, драматург.
- 1828 – Лев Толстой, російський письменник, філософ, класик світової літератури.
- 1918 – Борис Заходер, радянський поет, перекладач, сценарист, дитячий письменник.
- 1 930 – Надія Румянцева, радянська кіноактриса.
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