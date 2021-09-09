9 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

9 вересня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 9 вересня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято 9 вересня

Міжнародний день краси (International Beauty Day) встановлений у 1995 році Міжнародним комітетом естетики і косметології CIDESCO на честь усього красивого і прекрасного, що приносить естетичне задоволення.

Міжнародний день судоку (International Sudoku Day) – відзначають всі любителі цієї японської головоломки з числами.

День тестувальника – неофіційне свято відзначається в пам'ять про тестування обчислювальної машини, проведене у 1947 році, і знайдену комаху (bug), яка спричинила збій у роботі. Усунення помилки отримало назву debugging, що означає "позбавлення від комахи".

День дизайнера-графіка – професійне свято було засноване у 2005 році в день 50-річчя дизайнера-графіка Володимира Чайки і відзначається в багатьох пострадянських країнах.

Іменинники 9 вересня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Анфіса, Володимир, Дмитро, Іван, Михайло, Степан.

Яке сьогодні церковне свято

9 вересня в православній церкві шанується пам'ять преподобного Пімена Великого, преподобних священномученика Кукші й учня його мученика Никона, Пімена, посника, Києво-Печерських, в Ближніх печерах, святителя Осії, сповідника, єпископа Кордувійського, святителя Ліверія, сповідника, папи Римського, преподобного Пімена Палестинського, мучениці Анфіси, преподобного Сави.

Народне свято

У народі 9 вересня шанувалися Два Пимена і Анфіса. В цей день належало кланятися горобині і збирати ягоди, з яких потім заварювали цілющі чаї, варили варення і заготовляли на зиму. Також у Пименів день вивішували грони горобини під дахом будинків. Позичати гроші – поганий знак, а ось підмітати в хаті – це до добра.

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Прикмети на 9 вересня

якщо птахи скльовували не всю горобину – зима буде не дуже суворою;

горобина добре вродила – осінь буде дощовою і сирою, а зима – холодною;

багатий урожай горобини – до морозної зими.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 9 вересня

1776 – Об'єднані Колонії Америки отримали нову назву – Сполучені Штати Америки.

1886 – укладена перша міжнародна угода в галузі авторського права.

1920 – створено Київський авіаційний завод "Антонов".

1926 – день народження телекомпанії NBC.

1956 – Елвіс Преслі дебютував на національному телебаченні.

2006 – стартував космічний політ астронавтки НАСА українки Гайдемарі Стефанишин-Пайпер.

Хто народився 9 вересня

1737 – Луїджі Гальвані, італійський фізик, один з основоположників вчення про електрику.

1769 – Іван Котляревський, український письменник, поет, драматург.

1828 – Лев Толстой, російський письменник, філософ, класик світової літератури.

1918 – Борис Заходер, радянський поет, перекладач, сценарист, дитячий письменник.

1 930 – Надія Румянцева, радянська кіноактриса.

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