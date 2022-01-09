9 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

9 января: какой сегодня праздник / Фото: Pexels
Какой народный и православный праздник у украинцев 9 января 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня день, 9 января
- Международный день хореографа – творческий праздник любителей, профессионалов и поклонников искусства сочинения, постановки и исполнения балета и танца.
Именинники 9 января
День ангела сегодня отмечают: Антонина, Степан, Тихон, Федор.
Какой сегодня церковный праздник
На 9 января в 2022 году приходится Крещение Господне у западных христиан – праздник, который посвящен Крещению Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем и отмечается в первое воскресенье после Богоявления, завершая Рождественское время.
9 января в православной церкви чтится день памяти первомученика и архидиакона Стефана, преподобного Феодора Начертанного исповедника, святителя Феодора, архиепископа Константинопольского.
Народный праздник
В народе 9 января отмечался Степанов день. Святки были в разгаре, и в это время люди активно ходили друг к другу в гости, колядовали, желали всем щедрого года и богатого урожая, а девушки традиционно гадали. Обычно в этот день чествовали пастухов, с которыми заключали договор на выпас скотины. А еще в Степанов день с особым почтением относились к лошадям и поили через серебро, чтобы уберечь от нечистой силы и добавить здоровья.
Народные приметы 9 января
- пришел Степан – пора морозов;
- иней на деревьях – год будет урожайным;
- снег в Степанов день – к ненастной погоде;
- на Степана нельзя обижать лошадей, наоборот, им нужно дать отдых.
Интересные и важные события в Украине и мире 9 января
- 1648 – Богдана Хмельницкого выбрали гетманом Запорожской Сечи.
- 1799 – в Великобритании впервые в мире введен налог на прибыль.
- 1951 – в Нью-Йорке официально открылась штаб-квартира ООН.
Кто родился 9 января
- 1890 – Карел Чапек, чешский писатель, драматург, фантаст.
- 1924 – Сергей Параджанов, советский кинорежиссер, сценарист, художник.
- 1968 – Джой Лорен Адамс, американская актриса кино и телевидения, кинорежиссер, сценарист.
- 1970 – Лара Фабиан, бельгийско-канадская певица, автор песен, композитор.
- 1982 – Кэтрин, герцогиня Кембриджская, супруга принца Уильяма.
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