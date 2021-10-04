Церковные праздники и посты в октябре-2021: подробный православный календарь

Церковные праздники в октябре / Фото: Коллаж: Сегодня

Смотрите по календарю, которые важны церковные праздники и события будут в октябре 2021 года. Эта информация поможет вам не пропустить большие и значимые даты, а также знать дни постов и другие важные события церковной православного календаря на октябрь.

Православные церковные праздники в октябре 2021 года: календарь

1 октября – преподобного Евмения, епископа Гортинский, мученицы Ариадны, мучениц Софии и Ирины, мученика Кастора, мучеников Бидзина, Шалвы и Елизбара, князей Ксанських. Молченской и Барской икон Божией Матери.

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2 октября – суббота после Воздвижения. Мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта, мученика Зосимы, пустырника, благоверного великого князя Игоря Черниговского и Киевского.

3 октября – великомученика Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и сыновей их Агапия и Феописта, мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и боярина его Феодора, чудотворцев, преподобного и благоверного князя Олега Брянского.

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4 октября – отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня. Обретение мощей святителя Димитрия, митрополита Ростовского. Апостола от 70-х Кодрата, священномучеников Ипатия, епископа, и Андрея, пресвитера, святителей Исаакия и Мелетия, епископов Кипрских, мучеников Евсевия и Приска.

5 октября – пророка Ионы, святителя Фоки, епископа Синопского, преподобного Ионы, пресвитера, отца святых Феофана, творца канонов, и Феодора, Начертанных, мученика Фоки, Вертоградаря, праведного Петра, бывшего мытаря.

6 октября – Зачатие честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна. Преподобных жен Ксанфипы и Поликсения, мученицы Ираиды, девы, мучеников Андрея, Иоанна и сыновей Иоанновых Петра и Антонина.

7 октября – преподобного Феодосия Манявский, преподобномученицы равноапостольной Феклы, преподобного Коприя, святого царя Стефана Сербского и сына его святого царя Владислава Сербского.

8 октября – преподобной Евфросинии Александрийской, преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея Руси чудотворца, преподобномученика Пафнутия египтянина и с ним 546 мучеников, преподобной Евфросинии Суздальской, в миру Феодулии.

9 октября – апостола, евангелиста Иоанна Богослова.

10 октября – мученика Калистрата и воинов его: гимназии и других, апостолов от 70-х: Марка, Аристарха и Зины, мученицы Епихарии, преподобного Игнатия. Браиловской иконы Божией Матери.

11 октября – преподобного Харитона Исповедника. Собор преподобных отцов Киево-Печерских, что в Ближних пещерах (преподобного Антония) почивающих, пророка Варуха, мучеников Александра, Алфея, Зосимы, Марка, пастыря, Никона, Неона, Илиодора и др., Благоверного князя Вячеслава Чешского.

12 октября – преподобного Кириака, отшельника, мучеников Дади, Гаведдая и Каздои, преподобного Феофана Милостивого.

13 октября – священномученика Григория, епископа, просветителя Великой Армении, святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всея Руси, мучениц Рипсимии, Гиании и с ними 35 святых дев.

14 октября – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Апостола от 70-х Анании, преподобного Романа Сладкопевца, преподобного Домнина Солунского, преподобномученика Михаила, игумена Зовийського, и с ним 36 преподобномучеников, праведного Петра (Калнышевского) Многострадального. Празднование в честь хитона Господня и Столпа Животворящего. Люблинской, Касперовской и Гербовецкой икон Божией Матери.

15 октября – священномученика Киприана, мученицы Иустины и мученика Феоктиста, блаженного Андрея, Христа ради юродивого, мучеников Давида и Константина, князей Арагветських.

16 октября – священномучеников Дионисия Ареопагита, епископа Афинского, Рустика, пресвитера, и Елевферия, диакона, преподобного Дионисия, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, преподобного Иоанна Хозевита, епископа Кесарийского, блаженного Исихия Хоривита.

17 октября – священномученика Ерофея, епископа Афинского, благоверного князя Владимира Ярославича, Новгородского, чудотворца, святых Елладия и Онисима, затворников Киево-Печерских, в Ближних пещерах, преподобного Аммона, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, мучеников Гаия, Фауста, Евсевия и Херимона, священномученика Петра Капитолийского, мучениц Домнина и дочерей ее Виринея (Вероники) и Проскудии (Просдокы), преподобного Амона, преподобного Павла Препростого, мучеников Давикта (Адавкта) и дочери его Калисфении, святителя Стефана Щиляновича.

18 октября – мученицы Харитины, преподобных Дамиана пресвитера, целителя, Иеремии и Матфея прозорливых, Киево-Печерских, в Ближних пещерах, священномученика Дионисия, епископа Александрийского, мученицы Мамелхвы Персидского, преподобного Григория Хандзойського.

19 октября – апостола Фомы, святого Никифора, экзарха Константинопольского патриарха в Украину.

20 октября – мучеников Сергия и Вакха, преподобного Сергия послушно, Киево-Печерского, в Ближних пещерах, мучеников Юлиана, пресвитера, и Кесария диакона, мученицы Пелагеи Тарсийской, мученика Полихрония, пресвитера.

21 октября – преподобной Пелагеи, преподобной Таисии, святой Пелагии, девы.

22 октября – апостола Иакова Алфеева, преподобного Андроника и жены его Афанасии, праведного Авраама, праотца и племянника его Лота, мучеников Евентия (Ювентина) и Максима, мученицы Поплии, исповеднице, диакониссы Антиохийской, преподобного Петра Галатийскую. Корсунской иконы Божией Матери.

23 октября – Собор Волынских святых. Мучеников Евлампия и Евлампии, святителя Амфилохия, епископа Владимиро-Волынского, мученика Феотекна, преподобного Вассиана, преподобного Феофила, исповедника.

24 октября – память святых отцов VИИ Вселенского собора. Апостола Филиппа, одного из семи диаконов, преподобного Феофана, исповедника, творца канонов, епископа Никейского, преподобного Феофана, постника Киево-Печерского, в Ближних пещерах, мучениц Зинаиды и Филонилы.

25 октября – мучеников Прова, Тараха и Андроника, преподобного Космы, епископа Маюмского, творца канонов, мученицы Домники, святителя Мартина Милостивого, епископа Турского. Иерусалимской, Рудненской икон Божией Матери.

26 октября – мучеников Карпа, епископа Фиатирский, папил, диакона, Агафодора и мученицы Агафоник, преподобного Вениамина, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, мученика Флорентия, мученика Вениамина диакона, преподобного Никиты, исповедника, мученицы Христе (Златы). Иверской, Семиозернои икон Божией Матери.

27 октября – мучеников Назария, Гервасия, Протасия, Келсия, преподобной Параскевы Сербской, преподобного Николы Святоши, князя Черниговского, Киево-Печерского чудотворца, в Ближних пещерах, мученика Сильвана, пресвитера Газского. Упокоения праведного Петра (Калнышевского) Многострадального.

28 октября – преподобного Евфимия Нового, Солунского, преподобномученика Лукиана, пресвитера Антиохийского, священномученика Лукиана, Киево-Печерского, в Дальних пещерах, мучеников Сарвила и Веве, святителя Савина, епископа Катанского. Иконы Божией Матери "Спорительница хлебов".

29 октября – мученика Лонгина, сотника, что при Кресте Господнем, преподобного Лонгина, вратаря Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

30 октября – пророка Осии, преподобномученика Андрея Критского, мучеников, бессребреников Космы и Дамиана Аравийских и братьев их мучеников Леонтия, Анфима и Евтропия. Перенесение мощей праведного Лазаря Четверодневного, епископа Китийского. Икон Божией Матери, называемых "К Рождеству и после Рождества Дева" и "Освободительница".

31 октября – апостола и евангелиста Луки, мученика Марина, преподобного Юлиана.

Посты в октябре 2021

В октябре нет многодневных постов.

Однодневные посты будут 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 октября . В эти дни следует воздержаться от употребления яиц, мясных и молочных продуктов.

Ранее мы публиковали прогноз магнитных бурь в октябре 2021 года.