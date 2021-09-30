Покров Пресвятой Богородицы-2021: дата, история и значение праздника

Покров Пресвятой Богородицы в 2021 году в Украине традиционно будет выходным, потому что он совпадает с государственным праздником

Когда празднуем Покров Пресвятой Богородицы / Фото: Коллаж: Сегодня

В середине осени, помимо Дня защитников и защитниц Украины, мы отмечаем еще один важнейший для нашей страны праздник – Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии .

Какая история у этого православного праздника, что он означает и почему в народе так почитается Покрова, читайте в нашей статье.

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Когда Покров Пресвятой Богородицы в 2021 году

Ежегодно 14 октября православные отмечают великий непереходящий православный праздник – Покров Пресвятой Богородицы.

В Украине к дате Покрова приурочен другой государственный праздник – День защитников и защитниц Украины, который является официальным выходным. А значит, Покрова – это тоже выходной день .

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В 2021 году праздник выпадает на четверг, середину рабочей недели. Однако для более комфортного празднования украинское правительство предложило перенос рабочего дняс пятницы, 15 октября, на субботу, 23 октября .

Таким образом, мы получим длинные выходные, которые продлятся четыре дня подряд – с четверга, 14 октября, до воскресенья, 17 октября . При этом рабочее время в день накануне праздника, 13 октября, будет сокращено на 1 час .

Покров Пресвятой Богородицы: история праздника

Еще одна значимая для украинцев дата, которую связывают с праздником Покрова – это День украинского казачества .

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И для этого есть основания, потому что казаки всегда считали Божью Матерь своей покровительницей и заступницей , молились ей о защите от недругов и победе над врагами. А у запорожских казаков этот день был большим праздником: на Покрову традиционно избирали новых старшин .

Сам праздник Покрова – один из почитаемых и любимых в народе. Он был установлен православной церковью в память явления Богородицы во Влахернском храме.

Его история восходит к событиям 910 года , которые произошли в Константинополе. В то время греческий город был под осадой кочевого племени сарацинов.

Жители города все время пребывали в молитвах Богородице о спасении. Однажды, во время всенощной молитвы в храме святому Андрею Блаженному и его ученику Епифанию было видение . Они увидели Пресвятую Богородицу, которая пришла к ним по воздуху.

Божья Матерь явилась им в ясном сиянии и белом покрове в сопровождении небесных ангелов со святыми Иоанном Крестителем и Иоанном Богословом.

Пресвятая Дева помолилась вместе с верующими, а затем сняла со своей головы блистающее белоснежное покрывало и распростерла его над всеми людьми , которые были в храме. Это был знак покровительства и защиты Богородицы от всех врагов – видимых и невидимых.

Это видение ободрило людей, дало им сил в неравной борьбе с противником, и вскоре они одержали победу . Враги бежали, а город был спасен.

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