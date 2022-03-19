Чем заменить корм для собак и кошек: практичные советы

Чем кормить собак и кошек / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Даже в мирное время может возникнуть такая ситуация, что закончился корм для вашего любимца , и пополнить запасы вы не успели. А вот в военное время, увы, найти нужный корм бывает совсем непросто.

Из привычного ритма жизни и рациона выбиваются не только люди, но и домашние животные. Что делать, как выходить из ситуации, чем кормить кошек и собак , если нет специального корма, читайте в нашей статье.

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На самом деле все не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Ведь до изобретения специализированных кормов для домашних животных они питались без проблем и отлично себя чувствовали. Все дело в удобстве приготовления и знаниях, что можно давать, а какие продукты следует исключить из рациона .

Также вам может пригодиться совет, как заготовить корм на несколько дней , если нет возможности готовить часто. К примеру, это пригодится, если вам часто приходится укрываться с четвероногим другом в бомбоубежище.

Вы можете сварить много еды, а затем пофасовать ее порционно в пакеты или контейнеры и заморозить. Далее вам нужно будет заранее доставать порцию на день, чтобы она успела оттаять, или же залить горячей водой, чтобы животное не простудилось.

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Имейте в виду, что не рекомендуется ежедневно кормить животное одним и тем же. Так что желательно сделать заготовки из разных продуктов , а затем чередовать. И не забывайте про витаминно-минеральные добавки.

Чем кормить собак

Чем заменить корм для собак / Фото: unsplash

Здесь у хозяев, скорее возникнет сложность, как себя остановить и не дать лишнего , нежели чем прокормить собаку. Редко можно встретить собаку, которая откажется от угощения, особенно если оно подоспело с хозяйского стола.

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У здоровой собаки от природы отличный аппетит , так что ей легко будет адаптироваться после сухого корма к обычной "человеческой" еде. Это не переборчивая кошка.

Щенок должен получать еду в количестве 7% от массы тела. А после 6 месяцев норма становится меньше – 3,5% от своего веса . К примеру, взрослая собака весом 30 кг должна съедать 1 кг натуральной пищи в день. Кормить собаку достаточно 2 раза в день.

Что можно есть собакам

крупы – рис, гречка, овсянка, пшено, перловка, манка, ячмень;

нежирное мясо – говядина, индейка, курица без костей;

молочные продукты – нежирный йогурт, кефир, мягкие сыры;

вареные яйца;

вареная морская рыба;

сырые и отварные овощи – бобы, морковь, свекла, тыква, кабачок, вареный картофель, брокколи, шпинат, петрушка, укроп;

фрукты – яблоки;

немного макарон.

Какие продукты вредны для собак

виноград и изюм;

авокадо;

зерна, семена и косточки;

грибы;

орехи;

помидоры;

лук;

чеснок;

соленое;

острое;

маринованное.

Чем кормить кошек

Чем заменить корм для кошек / Фото: unsplash

Кошка, в отличие от собаки, более привередлива и не станет есть любую предложенную пищу. Так что тут придется пойти на некоторые изощрения, чтобы ваш питомец не остался голодным и при этом не испытывал серьезных проблем со здоровьем.

В рационе кошек может присутствовать большое разнообразие натуральных продуктов , которые не должны нанести серьезного вреда пищеварительной системе животного.

Для кошек отлично подойдет вариант вареных каш и овощей, приправленных мясными или рыбными добавками для питательности, аромата и аппетита. Голую кашу, несмотря на ее пользу, кошка есть не будет. А вот обмануть ее приправленным вкусным фаршем – вполне приемлемый вариант.

Главное – измельчить эти добавки и хорошенько перемешать с основой, чтобы кошка не стала выбирать исключительно мясо , оставляя кашу и овощи нетронутыми.

Если есть возможность, то рекомендуемая пропорция каши и добавки составляет 50/50 . Но при дефиците дорогих кормов можно корректировать этот показатель. Вреда от каши и овощей точно не будет, зато ваш любимец не скоро проголодается.

Еда должна быть сварена до готовности, в меру мягкая, не нужно солить и добавлять специи и пряности. Кости из мяса и рыбы следует удалить .

Как альтернативу вареному мясу или рыбе можно добавлять в кашу немного рыбных консервов , желательно в собственном соку или в желе, а не в масле и томате. Также допустимы вареные яйца.

В рацион питания домашних кошек должны входить:

мясо – это может быть телятина, говядина, баранина, крольчатина, мясные субпродукты (печень, язык, сердце, легкие, почки), индейка, курица и куриные потроха;

нежирные кисломолочные продукты – творог, кефир йогурт;

яйца;

вареная морская рыба – сельдь, сардины, скумбрия, хек, треска, камбала, палтус, пеленгас;

каши – рис, овсянка (хлопья), гречка, кукурузная крупа;

овощи – кабачки, тыква, огурцы.

Что нельзя давать кошкам

не рекомендуется свинина, потому что она слишком жирная;

сырое молоко, если есть непереносимость лактозы;

кости;

вареный картофель;

бобовые;

помидоры;

баклажаны;

грибы;

соленое;

сладкое;

маринованное;

жареное.

Ранее мы рассказывали, как уберечь от клещей домашних любимцев.