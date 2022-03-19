Чим замінити корм для собак та кішок: практичні поради

Чим годувати собак та кішок / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Навіть у мирний час може виникнути така ситуація, що закінчився корм для вашого улюбленця і поповнити запаси ви не встигли. А ось у воєнний час, на жаль, знайти потрібний корм буває зовсім непросто.

Зі звичного ритму життя і раціону вибиваються не тільки люди, а й домашні тварини. Що робити, як виходити із ситуації, чим годувати кішок та собак , якщо немає спеціального корму, читайте в нашій статті.

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Насправді, не дуже все й складно, як може здатися на перший погляд. Адже до винаходу спеціалізованих кормів домашні тварини харчувалися без проблем і чудово почувалися. Вся справа у зручності приготування та знаннях, що можна давати, а які продукти варто виключити з раціону .

Також вам може стати в нагоді порада, як заготовити корм на кілька днів , якщо немає можливості готувати часто. Наприклад, це знадобиться, якщо вам часто доводиться ховатися з чотирилапим другом у бомбосховищі.

Ви можете зварити багато їжі, а потім пофасувати її порційно у пакети чи контейнери та заморозити. Далі вам потрібно буде заздалегідь діставати порцію на день, щоб вона встигла розтанути, або залити гарячою водою, щоб тварина не застудилася.

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Майте на увазі, що не рекомендується щодня годувати тварину одним і тим самим. Тож бажано зробити заготівлі з різних продуктів , а потім чергувати. І не забувайте про вітамінно-мінеральні добавки.

Чим годувати собак

Чим замінити корм для собак / Фото: unsplash

Тут у господарів, скоріше виникне складність, як себе зупинити і не дати зайвого , ніж прогодувати собаку Рідко можна зустріти собаку, який відмовиться від частування, особливо якщо воно прийшло з господарського столу.

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У здорового собаки від природи чудовий апети , тож йому легко буде адаптуватися після сухого корму до звичайної "людської" їжі. Це не перебірлива кішка.

Цуценя має отримувати їжу в кількості 7% від маси тіла. А після 6 місяців норма стає меншою – 3,5% від своєї ваги . Наприклад, дорослий собака вагою 30 кг має з'їдати 1 кг натуральної їжі на день. Годувати собаку достатньо двічі на день.

Що можна їсти собакам

крупи – рис, гречка, вівсянка, пшоно, перловка, манка, ячмінь;

нежирне м'ясо – яловичина, індичка, курка без кісток;

молочні продукти – нежирний йогурт, кефір, м'які сири;

варені яйця;

варена морська риба;

сирі та відварені овочі – боби, морква, буряк, гарбуз, кабачок, варена картопля, броколі, шпинат, петрушка, кріп;

фрукти – яблука;

трохи макаронів.

Які продукти шкідливі для собак

виноград та родзинки;

авокадо;

зерна, насіння та кісточки;

гриби;

горіхи;

помідори;

цибуля;

часник;

солоне;

гостре;

мариноване.

Чим годувати котів

Чим замінити корм для кішок / Фото: unsplash

Кішка, на відміну від собаки, більш вибаглива і не їстиме будь-яку запропоновану їжу. Тож тут доведеться піти на деякі хитрощі, щоб ваш вихованець не залишився голодним і при цьому не відчував серйозних проблем зі здоров'ям.

У раціоні кішок може бути присутнім велика різноманітність натуральних продуктів , які не завдадуть серйозної шкоди травній системі тварини

Для котів чудово підійде різновид варених каш та овочів, приправлених м'ясними чи рибними домішками для поживності, аромату та апетиту. Голу кашу, незважаючи на її користь, кішка їсти не буде. А ось обдурити її приправленим смачним фаршем – цілком прийнятний варіант.

Головне – подрібнити ці добавки і добре перемішати з основою, щоб кішка не стала вибирати виключно м'ясо , залишаючи кашу та овочі незайманими.

Якщо є можливість, то рекомендована пропорція каші та добавки становить 50/5 . Але через дефіцит дорогих кормів можна коригувати цей показник. Шкоди від каші та овочів точно не буде, зате ваш улюбленець не скоро зголодніє.

Їжа має бути зварена до готовності, в міру м'яка, не потрібно солити і додавати спеції та прянощі. Кістки з м'яса та риби слід видалити .

Як альтернативу вареному м'ясу чи рибі можна додавати в кашу трохи рибних консервів , бажано у власному соку або в желе, а не в олії чи томаті. Також допустимі варені яйця.

До раціону харчування домашніх кішок мають входити:

м'ясо – це може бути телятина, яловичина, баранина, кролятина, м'ясні субпродукти (печінка, язик, серце, легені, нирки), індичка, курка та курячий потрох;

нежирні кисломолочні продукти – сир, кефір йогурт;

яйця;

варена морська риба – оселедець, сардини, скумбрія, хек, тріска, камбала, палтус, пеленгас;

каші – рис, вівсянка (пластівці), гречка, кукурудзяна крупа;

овочі – кабачки, гарбуз, огірки.

Що не можна давати кішкам

не рекомендується свинина, тому що вона надто жирна;

сире молоко, якщо є непереносимість лактози;

кістки;

варена картопля;

бобові;

помідори;

баклажани;

гриби;

солоне;

солодке;

мариноване;

смажене.

Раніше ми розповідали, як уберегти від кліщів домашніх улюбленців.