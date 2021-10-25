Черная пятница-2021: дата и история

Когда Черная пятница в 2021 году / Фото: Коллаж: Сегодня

В ноябре помимо многочисленных праздников и значимых дат есть еще и настоящий праздник всех шопоголиков мира – Черная пятница . Ежегодно она приходится на разные дни, и это вполне объяснимо, потому что этот день недели выпадает по-разному. Когда будет Черная пятница-2021 в Украине и мире, и какова история этого дня, читайте в нашей статье.

Что значит Черная пятница

Черная пятница (Black Friday) – это день тотальных распродаж. Такое название получила пятница, наступающая после американского Дня благодарения , который ежегодно приходится на четвертый четверг ноября.

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Именно в этот период, и даже за несколько дней до него, стартует традиционный рождественский сезон распродаж. А значит, наступает лучшее время для всех шопоголиков, которые стремятся приобрести предметы гардероба, одежду, мебель, всевозможную технику и другие товары по заниженным ценам .

Когда будет Черная пятница-2021

День благодарения-2021 в Америке выпадает на четверг, 25 ноября. Соответственно Черная пятница в нынешнем году наступит в ночь с 25-го на 26 ноября .

Вообще Черная пятница каждый год может наступить в один из семи дней с 23 по 29 ноября .

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Традиционно начало скидок приходится на полночь с четверга на пятницу , когда бесчисленное множество людей устремляются в магазины за покупками.

Распродажа товаров длится несколько дней. Баснословные скидки, достигающие 50 и даже 80% действуют до конца акции.

Кроме того, многие торговые площади даже не ждут наступления вожделенной даты Black Friday, а начинают снижать цены на товары задолго до официального старта. Это делается для привлечения шопперов и, соответственно, увеличения выручки от продаж. А потому важно следить за рекламой и объявлением акций в магазинах и на сайтах.

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Черная пятница: история дня покупок

Традиция устраивать тотальные распродажи в Черную пятницу началась еще в XIX веке .

Сам термин возник в американском городе Филадельфии. Примечательно, что изначально в него вкладывался совершенно другой смысл, а не распродажа. Он точно описывал ситуацию на всех дорогах, когда образовывались огромные пробки в пятницу после Дня благодарения, потому что люди после праздника разъезжались из дома.

после Дня благодарения, потому что люди после праздника разъезжались из дома. Еще одна трактовка термина "Черная пятница" позже получила более позитивный смысл. Ее связывали с идиомой in the black вместо in the red , что в бухгалтерии означало положительный баланс, переход из красного в черное, потому что торговля выходила в плюс в этот день.

В последние годы розничная торговля в этот день стала открывать двери своих магазинов с 6:00 утра, а некоторые – с 4:00 и даже с полуночи .

Также самая большая распродажа года проходит на сайтах . Из-за сильного наплыва покупателей в сети некоторые сайты даже не выдерживают, что приводит к сбоям в работе. Зато это более безопасный вариант осуществить покупки во время акций Черной пятницы в условиях соблюдения карантина.

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