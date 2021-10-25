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Лунный календарь на ноябрь 2021 года: благоприятные и опасные дни

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
25 октября, 13:17
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Чтобы загаданное желание сбылось, вспомните о нем на новолуние, 4 ноября. А вот финансовые вопросы будут лучше решаться в день лунного затмения, 19 ноября.
Лунный календарь на ноябрь
Лунный календарь на ноябрь / Фото: Коллаж: Сегодня

Луна оказывает серьезное влияние на людей, даже если мы это не всегда ощущаем. Фазы новолуния, полнолуния, роста и убывания по-разному воздействуют на настроение, чувства, эмоции и поведение людей. Кто-то в большей мере зависит от Луны, а кто-то даже не замечает смену лунных фаз и другие астрономические явления.

В какие дни ноября полезно проявлять активность, когда нельзя предпринимать никаких серьезных действий, а когда можно и даже нужно загадывать желания, узнайте в нашей статье.

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Такие важные фазы Луны, как новолуние, полнолуние, дни первой и последней четверти, а также солнечные и лунные затмения – это время усиленного взаимодействия Солнца и Луны между собой. По мнению астрологов, периоды, когда Луна пребывает в различных фазах, также нужно использовать для разных целей.

Согласно лунному календарю, ноябрь-2021 начинается и завершается фазой убывающей Луны.

Новолуние и полнолуние в ноябре-2021

Новолуние в ноябре 2021 года наступит 4-го числа в 23 часа 15 минут по киевскому времени. Оно пройдет под знаком Скорпиона, который усиливает и без того накаленный эмоциональный настрой. Увеличивается вероятность конфликтов. Люди становятся истеричными и взвинченными, не способны на компромиссы и уступки.

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Не стоит совершать какие-то серьезные действия в первые дни новолуния – это время больше подходит для планов и мечтаний, рассуждений, а также загадывания желаний. Также период новолуния благоприятно для анализа прошлого, извлечения уроков, прощения старых обид и подготовки к серьезным начинаниям.

Полнолуние в конце осени состоится 19 ноября, в 10 часов 58 минут . Примечательно, что в это же время произойдет лунное затмение. Оно пройдет под знаком Тельца, который действует на людей успокаивающе и умиротворенно. Появляется ощущение твердой почвы под ногами, уверенности в своих силах и ясности ума.

Обычно в период полнолуния и несколько дней после него люди не всегда способны принимать правильные решения и могут совершать ошибки.

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Благоприятные и неблагоприятные лунные дни в ноябре-2021

  • В период новолуния люди посредством своих мыслей и поступков способны повлиять на свою судьбу. В это время они меньше ссорятся, лучше понимают окружающих и легче переносят болезни. В новолуние начинается новый этап в жизни. И то, как мы его проведем, отразится на нашем будущем. Помимо новолуния, также благоприятными днями для планирования считаются 2, 3, 5, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 29 ноября.
  • Подходящими днями в ноябре-2021 для активных и решительных действий, приносящих результат, являются 6, 8, 13, 17, 23, 24 ноября. В этот период появляется энергия, силы, все задуманное удается исполнить. В это время можно открывать фирмы, подписывать договора, делать вклады. Но вот планировать новые дела не стоит.
  • Однако в ноябре еще есть дни, в которые, согласно лунному календарю, следует проявить вдумчивость и осторожность: 1, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 22, 26, 30 ноября. В такие дни желательно не поддаваться соблазнам и провокациям, уходить от скандалов и ссор, агрессии и насилия.

Смотрите видео гороскоп на 2021 год:

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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