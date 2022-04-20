Чистый четверг-2022: что можно и нельзя делать

Главные традиции и запреты в Чистый четверг / Фото: Depositphotos, Unsplash, Коллаж: Сегодня

Завтра, 21 апреля, наступит Великий или Чистый четверг – это один из самых важных дней Страстной недели накануне великого праздника православной Пасхи.

В этот день верующие вспоминают четыре значимые для церковного мира события:

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Тайная вечеря , на которой Иисус Христос установил таинство Евхаристии. Ритуал омовения ног Учителя своим ученикам. Молитва Христа в Гефсиманском саду. Иуда предал Иисуса за 30 серебряников .

Издавна в Чистый четверг было важно соблюдать христианские и народные традиции . Что нужно делать и как правильно провести этот день, узнайте в нашей статье.

Великий четверг: главные традиции дня

Считается, что в Чистый четверг вся вода приобретает особую силу . А потому важно провести водные процедуры для очищения себя, окружающего пространства, а также оздоровления.

. А потому важно провести водные процедуры для очищения себя, окружающего пространства, а также оздоровления. Хорошо принять ванну или сходить в баню, причем желательно до восхода солнца . Именно утренняя вода обладает наибольшей целительной силой.

. Именно утренняя вода обладает наибольшей целительной силой. В Чистый четверг обязательно приводили дом в порядок , все мыли, чистили, убирали. Этот ритуал важен, чтобы привлечь позитивную энергию в жилище.

, все мыли, чистили, убирали. Этот ритуал важен, чтобы привлечь позитивную энергию в жилище. Люди избавляются от хлама , выбрасывают или отдают ненужные вещи и освобождают пространство для обновления.

, выбрасывают или отдают ненужные вещи и освобождают пространство для обновления. После очищения и уборки в Великий четверг пекут паски, красят яйца и готовят другие праздничные блюда к Пасхе.

/ Фото: Getty Images

Из церкви после службы домой приносили свечу – считалось, что она способна очистить энергетику жилища.

– считалось, что она способна очистить энергетику жилища. Важный ритуал в этот день – изготовление четверговой соли , которая имела особую защиту. Все члены семьи бросали в горшок по жмени соли, а также хлеб и травы, затем запекали и освящали в церкви.

, которая имела особую защиту. Все члены семьи бросали в горшок по жмени соли, а также хлеб и травы, затем запекали и освящали в церкви. Если в Чистый четверг трижды пересчитать всю имеющуюся наличность , то в доме не переведутся деньги.

Чистый четверг: главные запреты дня

Также в этот день важно не нарушать запреты, чтобы не накликать на себя беду.

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В течение Страстной недели в храмах вспоминают Страсти Христовы, а потому запрещены веселье, гуляния и застолья .

. Категорически нельзя, чтобы в Чистый четверг в доме оставалась грязь , иначе весь год пройдет в ссорах.

, иначе весь год пройдет в ссорах. В грязной воде после уборки дома накапливается вся смытая негативная энергетика , а потому ее нельзя выливать в доме или на приусадебном участке, лучше отнести туда, где ничего не растет.

, а потому ее нельзя выливать в доме или на приусадебном участке, лучше отнести туда, где ничего не растет. Ни в коем случае нельзя оставлять немытую посуду и замоченное белье с Чистого четверга на следующий день – Страстную пятницу.

с Чистого четверга на следующий день – Страстную пятницу. В этот день нельзя выносить и отдавать из дома ничего ценного, а также одалживать деньги , потому что вместе с ценностями можно отдать и благополучие.

, потому что вместе с ценностями можно отдать и благополучие. Также нельзя готовить пасхальные куличи , пока дом не будет полностью убран и приведен в порядок.

А вот после уборки можно приступать к изготовлению и украшению пасхальных куличей – смотрите яркие идеи с фото, как это сделать. Также мы рассказывали, почему на Пасху говорят Христос Воскрес. А еще объясняли, как ежегодно рассчитывать переходящие праздники по пасхальному календарю.