Чистий четвер-2022: що можна і не можна робити

Головні традиції та заборони у Чистий четвер / Фото: Depositphotos, Unsplash, Колаж: Сьогодні

Завтра, 21 квітня, настане Великий або Чистий четвер – це один із найважливіших днів Страсного тижня напередодні великого свята православного Великодня.

Цього дня віруючі згадують чотири значущі для церковного світу події:

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таємна вечеря , на якій Ісус Христос встановив таїнство Євхаристії ; ритуал омивання ніг Вчителя своїм учням; молитва Христа у Гефсиманському саду; Іуда зрадив Ісуса за 30 срібників .

Здавна у Чистий четвер було важливо дотримуватися християнських та народних традицій . Що потрібно робити і як правильно провести цей день, дізнайтесь у нашій статті.

Великий четвер: головні традиції дня

Вважається, що у Чистий четвер вся вода набуває особливої сили . Тому важливо провести водні процедури для очищення себе, навколишнього простору, а також оздоровлення.

. Тому важливо провести водні процедури для очищення себе, навколишнього простору, а також оздоровлення. Добре прийняти ванну або сходити у лазню, причому бажано до сходу сонця . Саме ранкова вода має найбільшу цілющу силу.

. Саме ранкова вода має найбільшу цілющу силу. У Чистий четвер обов'язково наводили вдома порядок , усе мили, чистили, прибирали. Цей ритуал важливий, щоб привернути позитивну енергію до житла.

, усе мили, чистили, прибирали. Цей ритуал важливий, щоб привернути позитивну енергію до житла. Люди позбавляються від мотлоху , викидають або віддають непотрібні речі та звільняють простір для оновлення.

, викидають або віддають непотрібні речі та звільняють простір для оновлення. Після очищення та прибирання у Великий четвер печуть паски, фарбують крашенки і готують інші святкові страви до Великодня.

/ Фото: Getty Images

З церкви після служби додому приносили свічку – вважалося, що вона здатна очистити енергетику житла.

– вважалося, що вона здатна очистити енергетику житла. Важливий ритуал у цей день виготовлення четвергової солі , яка мала особливий захист. Усі члени сім'ї кидали у горщик по жменці солі, а також хліб ы трави, потім запікали та освячували в церкві.

, яка мала особливий захист. Усі члени сім'ї кидали у горщик по жменці солі, а також хліб ы трави, потім запікали та освячували в церкві. Якщо у Чистий четвер тричі перерахувати усю наявну готівку , то вдома не переведуться гроші.

Чистий четвер: головні заборони дня

Також цього дня важливо не порушувати заборони, щоби не накликати на себе лихо.

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Протягом Страсного тижня у храмах згадують Страсті Христові, а тому заборонені веселощі, гуляння та застілля .

. Категорично не можна, щоби в Чистий четвер у домі залишався бруд , інакше весь рік пройде у сварках.

, інакше весь рік пройде у сварках. У брудній воді після прибирання будинку накопичується вся змита негативна енергетика , а тому її не можна виливати вдома або на присадибній ділянці, краще віднести туди, де нічого не росте.

, а тому її не можна виливати вдома або на присадибній ділянці, краще віднести туди, де нічого не росте. У жодному разі не можна залишати немитий посуд та замочену білизну з Чистого четверга на наступний день – Страсну п'ятницю.

з Чистого четверга на наступний день – Страсну п'ятницю. Цього дня не можна виносити та віддавати з дому нічого цінного, а також позичати гроші , тому що разом із цінностями можна віддати і благополуччя.

, тому що разом із цінностями можна віддати і благополуччя. Також не можна готувати великодні паски , доки дім не буде повністю прибраний і приведений у порядок.

А ось після прибирання можна приступати до виготовлення та прикрашання пасок – дивіться яскраві ідеї з фото, як це зробити. Також ми розповідали, чому на Великдень кажуть Христос Воскрес. А ще пояснювали, як щороку розраховувати перехідні свята за великоднім календарем.