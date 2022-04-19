Как украсить пасхальный кулич-2022: ТОП-10 ярких идей с фото

Красивый, нежный, нарядный, прикольный декор пасхальной выпечки – выбирайте понравившиеся варианты.

Как украсить паску: множество идей / Фото: Pinterest, Коллаж: Сегодня

Приближается Пасха-2022, которую мы празднуем в ближайшее воскресенье 24 апреля. Самое время задуматься о выпечке и украшении .

Самый главный атрибут праздника – пасхальный кулич. Многие хозяйки пекут куличи дома и собственноручно украшают. Вариантов может быть масса – на что хватит вашей фантазии. А мы собрали интересные идеи с фото, как украсить паску, которые могут вам пригодиться.

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Как украсить пасхальный кулич: лайфхаки

Лайфхак 1. Цветная глазурь

Как украсить паску / Фото: pinterest

Верх кулича не обязательно должен быть белым. Выбирайте любой оттенок и получайте яркую выпечку.

Лайфхак 2. Пряности

Из чего сделать украшения для кулича / Фото: pinterest

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Сделать кулич ароматным поможет не только начинка внутри, но и украшение сверху: корица, лимонные цукаты, любимые пряности .

Лайфхак 3. Роспись

Как разрисовать пасхальный кулич / Фото: pinterest

Если есть свободное время и настроение – займитесь росписью . С помощью белой и шоколадной глазури можно красиво разрисовать верхушку выпечки.

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Лайфхак 4. Бусинки

Чем декорировать паску / Фото: pinterest

Для украшения паски вам пригодится сладкая кондитерская бижутерия и аккуратность. Пасхальный кулич станет просто драгоценным.

Лайфхак 5. Краффин

Как сделать красивую паску / Фото: pinterest

Эта выпечка по своей технологии уже получается нарядной. Посмотрите, какая необычная форма завитка получилась у краффина за счет сворачивания теста . Осталось присыпать сахарной пудрой.

Лайфхак 6. Цветы

Цветы на паске в виде украшения / Фото: pinterest

Пасха – настоящий весенний праздник. Так добавьте весну в выпечку и украсьте паску живыми цветами и бутонами .

Лайфхак 7. Домашний стиль

Паска в деревенском стиле / Фото: pinterest

А точнее – соединение изысканности и простоты . Нежная верхушка паски, оформленная многочисленными мелкими деталями, эффектно смотрится в сочетании с натуральной бумагой, колосками и травами.

Лайфхак 8. Безе

Как декорировать кулич / Фото: pinterest

Безе, меренга, макаруны – это не только нарядно, но еще и очень вкусно . А если вы делаете тесто на яичных желтках, то белки найдут достойное применение в декоре.

Лайфхак 9. Ушки

Как прикольно нарядить паску / Фото: pinterest

Такие пасочки – прекрасный подарок для детей . Они просто придут в восторг от милых зайчиков с глазурными ушками.

Лайфхак 10. Глазурь

Как оформить кулич глазурью / Фото: pinterest

Сахарной глазурью можно не просто полить паску, а сделать по всей поверхности ажурную кружевную роспись .

Ранее мы рассказывали, почему на Пасху говорят Христос Воскрес.