Что делать, если отсырели семечки

Как сушить семечки / Фото: Коллаж: Сегодня

Семена подсолнечника или тыквенные семечки – это вкуснейший продукт для любителей погрызть, от которого бывает сложно оторваться. Если семечки плохо прожарились или вообще отсырели, ситуацию легко исправить.

Читайте наши лайфхаки и выбирайте наиболее подходящий способ, как подсушить семечки и вернуть им аппетитное похрустывание.

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Как подсушить семечки: лайфхаки

Лайфхак 1. Солнце

Как сушить семечки / Фото: Unsplash

Природное светило естественным путем поможет высушить сырые семечки. Выложите их тонким слоем на салфетку или ткань и оставьте на открытом солнце, на улице, балконе или подоконнике, примерно на 3-4 часа. Периодически встряхивайте и перемешивайте семечки.

Лайфхак 2. Микроволновка

Как сушить семечки / Фото: Pixabay

Насыпьте жареные отсыревшие семечки в тарелку и грейте в микроволновке при средней температуре в течение 4-5 минут.

Лайфхак 3. Духовка

Как сушить семечки / Фото: Pinterest

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Отсыревшие семечки можно высушить в духовке. Для этого выложите семена на противень в один слой и отправьте на 15-20 минут в духовку, разогретую до 180°С.

Лайфхак 4. Сковорода

Как сушить семечки / Фото: Pinterest

Жареные семечки легко исправить тем же методом приготовления. Снова отправьте их на сковородку и подсушите на медленном огне. Периодически помешивайте и отставляйте сковороду на 1-2 минуты в сторону, а затем снова возвращайте на огонь.

Лайфхак 5. Полотенце

Как сушить семечки / Фото: Pinterest

Только что пожаренные семечки могут показаться сырыми и не особо вкусными. Из них еще не успела выйти вся влага. Чтобы улучшить их вкус и немного подсушить, высыпьте горячие семечки в полотенце и заверните, чтобы воздуху не было доступа. Оставьте полежать на полчаса – они станут намного вкуснее и насыщеннее.

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