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Как быстро остудить кофе: утренние лайфхаки для кофеманов

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
22 июля, 19:28
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Как прекрасно утреннее пробуждение со свежезаваренной чашечкой ароматного кофе. Вот только не обжечься бы в спешке, ведь на себя всегда не хватает времени.
Как остудить кофе
Как остудить кофе / Фото: Unsplash

При всем своем изысканном вкусе и аромате утренний кофе имеет существенный недостаток. Собираясь на работу, мы так часто спешим, что приходится пить горячий бодрящий напиток, буквально обжигаясь. Есть способы, как быстро и просто остудить горячий кофе.

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Если вы не фанат изначально холодного кофе, в наших лайфхаках мы подскажем вам способы, как добиться нужной температуры свежезаваренного кофе, при этом чтобы он не потерял свой вкус и аромат.

Как быстро остудить кофе: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Лед

Как быстро охладить кофе
Как быстро охладить кофе / Фото: Unsplash

И тут есть несколько вариантов. Можно забросить в чашку кофе обычный лед – но в этом случае напиток рискует ослабить свой крепкий и бесценный вкус.

Можно заранее заморозить не воду, а заваренный кофе, и тогда концентрация горячего напитка не потеряется.

А еще можно заварить кофе немного крепче обычного, чтобы при добавлении льда ваш напиток сбалансировался по крепости, которая вам подходит.

  • Лайфхак 2. Мороженое

Как быстро охладить кофе
Как быстро охладить кофе / Фото: Unsplash

Добавьте в напиток шарик мороженого. Не бойтесь экспериментов, возможно, вам понравится этот вкус.

  • Лайфхак 3. Молоко

Как быстро охладить кофе
Как быстро охладить кофе / Фото: Unsplash

Влейте в кофе ледяное молоко, и он тут же сбросит несколько градусов от кипятка до комфортной температуры.

  • Лайфхак 4. Переливание

Как быстро охладить кофе
Как быстро охладить кофе / Фото: Unsplash

Если же вы истинный кофеман и не признаете никакого другого вкуса, кроме свежезаваренного кофе, воспользуйтесь старым-добрым-проверенным методом, как остудить напиток. Несколько раз перелейте его из одной чашки в другую.

  • Лайфхак 5. Холодная вода

Как быстро охладить кофе
Как быстро охладить кофе / Фото: Unsplash

Но на этот раз холод добавляется не внутрь чашки, а снаружи. Опустите чашку кофе на несколько минут в миску с холодной водой и помешайте ложечкой. Напиток остынет намного быстрее.

К завтраку можно приготовить гренки с тартаром из лосося, украшенного клубникой.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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