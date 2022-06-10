Что делать, если перекормили растения на огороде

Как спасти растения от избытка удобрений / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Растениям на огороде и в саду необходимы удобрения. За счет подкормки почва насыщается питательными веществами , а растения хорошо развиваются и плодоносят.

Но часто в стремлении насытить участок полезными элементами дачники перегибают палку и вносят удобрений больше, чем нужно. В результате растения страдают от переизбытка минералов и органики не меньше, чем от их недостатка. И это сказывается на урожайности.

Реклама

Чем вреден перекорм и как можно исправить ситуацию, узнайте в нашей статье.

Перекорм удобрениями: опасность и что делать

Если огородные культуры хорошо растут и цветут, а завязь на них не появляется, то в результате такое растение может просто пойти в ботву , так и не дав плодов. Это результат того, что весной или осенью было внесено слишком много азотистых удобрений.

Избыток удобрений опасен для растений / Фото: pinterest

Реклама

Чтобы культуры хорошо росли и при этом образовывали нормальное количество завязей, достаточно добавить в поливную воду аммиачную селитру или мочевину из расчета 1 спичечный коробок на ведро воды. А затем распределить этот раствор на 8-10 растений.

Чтобы сбалансировать питание растений, можно внести суперфосфат из расчета 30-60 г на 1 м квадратный площади. Его нужно заранее замочить в воде на несколько часов, чтобы средство начало быстрее действовать. Затем, постоянно помешивая, равномерно распределите суспензию под растениями.

Солома нейтрализует избыток азота / Фото: pinterest

Реклама

Исправить избыток азота в подкормке помидоров, перца или земляники, можно, вмешав в грунт свежие опилки или солому из расчета 3-5 кг на 10 м квадратных. Почвенные микробы будут разлагать содержащуюся в опилках клетчатку, а для этого им как раз понадобится много азота.

Если растения получили слишком много удобрений, у них ткани становятся более нежными, рыхлыми, и они сильнее подвержены воздействию болезней. Важно периодически обрабатывать культуры препаратами против грибных болезней – примерно один раз в 10 дней. А за 20-30 дней до созревания урожая прекратите обработку.

Полив вымоет излишки удобрений / Фото: pinterest

Переизбыток в подкормке золы, марганцовки и других микроэлементов также может быть вредным. Чтобы исправить ситуацию, придется чаще поливать огород , чтобы вымыть излишки из верхних слоев почвы.

Ранее мы рассказывали, как использовать мыло на огороде. Также публиковали простые и дешевые лайфхаки, как бороться с вредителями на дачном участке.