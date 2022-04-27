Какие удобрения вносят весной в почву: советы дачникам

За счет удобрений почва насыщается питательными веществами, а растения хорошо развиваются и плодоносят.

Удобрение почвы весной / Фото: Pinterest, Unsplash, Коллаж: Сегодня

Уход за огородом, садом, деревьями, кустарниками и цветами обязательно должен включать удобрения. Их нужно вносить, начиная с весны. Какие вещества и в какой порции наиболее полезны растениям, узнайте в нашей статье.

Чем подкормить деревья весной

Подкормка весной и виды удобрений / Фото: pexels

Реклама

За зиму из почвы уходят накопленные за прошлый сезон питательные вещества, в первую очередь – азот , который важен для наращивания зеленой массы. Поэтому деревьям нужно пополнение этих запасов. Для этого используют один из растворов:

5%-й раствор мочевины, аммиачной селитры или птичьего помета из расчета 5 л на 1 кв. м приствольного круга;

500 г навоза, разведенного в 2 л воды из расчета на 1 кв. м приствольного круга;

пополнить запасы азота можно внекорневой подкормкой, опрыскав деревья мочевиной. Для яблонь берут 0,3%-й раствор, для груш – 0,1%-й, для косточковых деревьев – 0,5%-й.

Чем подкормить кусты весной

Какие удобрения вносят весной в почву / Фото: pexels

Ягодные кустарники в течение весны подкармливают дважды – корневым и внекорневым методом.

Реклама

Первую подкормку делают азотистыми удобрениями после набухания почек. Для чего берут 30 г аммиачной селитры или 50 г сульфата аммония на 1 кв. м.

делают азотистыми удобрениями после набухания почек. Для чего берут 30 г аммиачной селитры или 50 г сульфата аммония на 1 кв. м. В конце весны ягодникам делают внекорневую подкормку 1%-ми растворами сернокислого калия и суперфосфата, а также микроэлементами: 0,1%-й раствор сернокислого марганца и 0,01%-й раствор борной кислоты.

Как делать весеннюю подкормку огорода

Какие подкормки вводить и когда / Фото: pexels

Своевременное удобрение овощных грядок стимулирует хороший рост культур, подкармливает, бережет от заболеваний. Важно правильно подобрать сочетание органических и минеральных удобрений для огорода – так овощи будут равномерно наращивать корневую систему и листву.

Перепревший навоз или компост вносят за 3-4 недели до посадки овощей из расчета 1 ведро на 1 кв. м.

Реклама

Минеральные удобрения нужно внести непосредственно перед перекопкой земли или посадкой растений из расчета на 1 кв. м:

30–35 г азотных подкормок (аммиачная селитра, карбамид или мочевина);

25 г фосфорных удобрений (суперфосфат, аммофос);

20 г калийных веществ (сернокислый калий, калимагнезия, калимаг) или 1 стакан древесной золы.

Ранее мы рассказывали, как и когда сеять зелень на участке. Чтобы ваши растения не засохли, узнайте, как правильно поливать огород. А чтобы участок радовал глаз, сделайте на нем клумбы из многолетников.