Что делать на Покров, чтобы выйти замуж: ритуалы и гадания для незамужних

Как привлечь жениха: интересные обряды и ритуалы для незамужних на Покров / Фото: Коллаж: Сегодня
Покров Пресвятой Богородицы, который наступит 14 октября, издавна называли девичьим днем и покровителем свадеб. Незамужние девушки в этот день молились Божьей Матери о счастливой судьбе и благополучном замужестве, совершали ритуалы, ворожили и гадали на женихов.
Покров Пресвятой Богородицы у людей издавна ассоциировался не только со снежным покрывалом, которым окутывало землю, но и с белоснежной фатой невесты. А потому, согласно народным традициям, этот период считался особенно счастливым для свадеб и создания новой семьи.
Обряды, ритуалы и гадания на замужество
Издавна девушки совершали обряды, ворожили и гадали на Покров, чтобы узнать, когда они встретят жениха, скоро ли выйдут замуж, каким будет будущее, сколько будет детей. Чтобы получить хорошего жениха, на Покров шли в храм, молились и ставили свечи перед иконою Богородицы.
- Ритуал на замужество
Девушка рано утром вставала, ни с кем не разговаривая, покрывала голову платком и, подойдя к окну, трижды произносила слова: "Покров-Матушка, покрой землю снежком, а меня молодую – платком".
- Гадание на жениха по свечи
Девушка загадывала желание, зажигала свечку и смотрела на пламя. Тихий огонь свидетельствовал о такой же тихой и спокойной семейной жизни. Яркое пламя – жизнь также будет яркой и, а детей будет много. Беспокойное пламя принесет такую же семейную жизнь.
- Как приворожить жениха хлебом и льном
В ночь на Покрова девушка оставляла в овине ржаной хлеб и лоскуток льняной ткани со словами: "Суженый-ряженый, покажись". А затем нужно было понравившемуся парню тайком подложить в карман ниточку льна или дать съесть кусочек хлеба.
- Гадание по пирогам
Главное праздничное угощение на Покров – это пироги с капустой. По ним также гадали на будущее. Девушка прятала кусочек пирога со стола и заворачивала в салфетку. А затем цепляла на ветку возле своего дома со словами: "Суженый, приходи ужинать" и ложилась спать. Если на следующее утро пирог с дерева исчезал – скоро свадьба.
- Обряд с рушником на скорое замужество
Если девушка хотела поскорее выйти замуж, на Покрову она вставала пораньше, молилась Святой Деве и повязывала на икону Богородицы рушник, вышитый своими руками.
- Покровский обряд на замужество
Был и другой обряд на замужество. Нужно налить в стакан воду и прочитать над ним свадебный заговор: "Благослови меня, Боже, на венчальный венец. Пусть придет моему девичеству конец. Не нужны мне больше девичьи косы, пусть незамужние девки их носят, а прошу взамен я бабий платок да золотой венчальный перстенек. Благослови меня, Бог, на святой Покров. Аминь". После этого нужно умыться заговоренной водой.
- Гадание на суженого по ниточкам
Чтобы узнать, кто первой выйдет замуж, девушки нарезали нитки одинаковой длины и поджигали их. Чья нитка сгорит первая, та и замуж выйдет раньше всех. Плохой знак, если нитка сгорит меньше половины или вообще потухнет – сидеть в девках еще год.
- Как гадать на будущее по луковице
Для этого гадания в канун Покрова девушки сажали в землю луковицы. Чья раньше всех прорастет – та и замуж первой пойдет.
Покров: народные приметы о замужестве и свадьбе
- Если девушка в церкви раньше всех поставит свечу перед образом Пресвятой Богородицы Покровской – она первой и замуж выйдет.
- Кто весело Покров проведет – тот жениха хорошего найдет.
- Покров укрывает землю снежком, а девку – платком.
- Свадьба на Покрова – молодые будут жить душа в душу.
- Если в день свадьбы на Покрова выпадет снег – будет счастье молодым.
- Много снега на Покрова – много свадеб в будущем году.
- Сильный ветер на Покров – будет много невест в этом году.
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