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Що робити на Покрову, щоб вийти заміж: ритуали і ворожіння для незаміжніх

Ольга Козачок
13 жовтня, 11:05
Помолитися Богородиці, покрити голову хусткою, прочитати замовляння – які ще обряди привернуть судженого і допоможуть швидше вийти заміж

Як привернути нареченого: цікаві обряди та ритуали для незаміжніх на Покрову / Фото: Колаж: Сьогодні

Покрову Пресвятої Богородиці, що настане 14 жовтня, здавна називали дівочим днем і покровителем весіль. Незаміжні дівчата в цей день молилися Божій Матері про щасливу долю і благополучне заміжжя, здійснювали ритуали, ворожили на наречених.

Покрова Пресвятої Богородиці у людей здавна асоціювалася не лише зі сніговим покривалом, яким огортало землю, а й з білосніжною фатою нареченої. А тому, згідно з народними традиціями, цей період вважався особливо щасливим для весіль і створення нової сім'ї.

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Обряди, ритуали і ворожіння на заміжжя

З давніх-давен дівчата виконували обряди і ворожили на Покрову, щоб дізнатися, коли вони зустрінуть нареченого, чи скоро вийдуть заміж, яким буде майбутнє, скільки буде дітей. Щоб отримати хорошого нареченого, на Покрову йшли до храму, молилися і ставили свічки перед іконою Богородиці.

  • Ритуал на заміжжя

Дівчина рано вранці вставала, ні з ким не розмовляючи, покривала голову хусткою і, підійшовши до вікна, тричі промовляла слова: "Покров-Матінка, вкрій землю снігом, а мене молоду – хусткою".

  • Ворожіння на нареченого по свічці

Дівчина загадувала бажання, запалювала свічку і дивилася на полум'я. Тихий вогонь свідчив про таке ж тихе і спокійне сімейне життя. Яскраве полум'я – життя також буде яскравим і, а дітей буде багато. Неспокійне полум'я принесе таке ж сімейне життя.

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  • Як приворожити нареченого хлібом і льоном

У ніч на Покрову дівчина залишала в стодолі житній хліб і клаптик лляної тканини зі словами: "Суджений-ряджений, покажися". А потім потрібно було вподобаному хлопцю потайки підкласти в кишеню ниточку льону або дати з'їсти шматочок хліба.

  • Ворожіння по пирогах

Головне святкове частування на Покрову – це пироги з капустою. За ним також ворожили на майбутнє. Дівчина ховала шматочок пирога зі столу і загортала у серветку. А потім чіпляла на гілку біля свого будинку зі словами: "Суджений, приходь вечеряти" і лягала спати. Якщо наступного ранку пиріг із дерева зникав – незабаром весілля.

  • Обряд із рушником на швидке заміжжя

Якщо дівчина хотіла швидше вийти заміж, на Покрову вона вставала рано, молилася Святий Діві і пов'язувала на ікону Богородиці рушник, вишитий власноруч.

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  • Покровський обряд на заміжжя

Був і інший обряд на заміжжя. Потрібно налити у склянку воду і прочитати над нею весільне замовляння: "Благослови мене, Боже, на вінчальний вінець. Нехай прийде моєму дівоцтву кінець. Не потрібні мені більше дівочі коси, хай незаміжні дівчата їх носять, а прошу натомість я жіночу хустку та золоту вінчальну обручку. Благослови мене, Боже, на святу Покрову. Амінь". Після цього треба вмитися заговореною водою.

  • Ворожіння на судженого по нитках

Щоб дізнатися, хто першою вийде заміж, дівчата нарізали нитки однакової довжини і підпалювали їх. Чия нитка згорить перша, та й заміж вийде раніше за всіх. Поганий знак, якщо нитка згорить менше половини або взагалі потухне – сидіти в дівках іще рік.

  • Як ворожити на майбутнє по цибулині

Для цього ворожіння напередодні Покрови дівчата садили в землю цибулини. Чия раніше всіх проросте – та й заміж першою піде.

Покрова: народні прикмети про заміжжя і весілля

  • Якщо дівчина в церкві раніше за всіх поставить свічку перед образом Пресвятої Богородиці Покровської – вона першою і заміж вийде.
  • Хто весело Покров проведе – той нареченого хорошого знайде.
  • Покров вкриває землю сніжком, а дівку – хусткою.
  • Весілля на Покрову – молоді житимуть душа в душу.
  • Якщо в день весілля на Покрову випаде сніг – буде щастя молодим.
  • Багато снігу на Покрову – багато весіль наступного року.
  • Сильний вітер на Покрову – буде багато наречених цьогоріч.

Дивіться відео: Покрова – історія свята і традиції

Раніше ми розповідали, що категорично не можна робити на Покрову Пресвятої Богородиці-2021.

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