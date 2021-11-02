Что подарить бухгалтеру: обзор интересных презентов с фото и ценами

Что подарить бухгалтеру: идеи подарков / Фото: Коллаж: Сегодня

10 ноября в Украине и мире празднуется Международный день бухгалтера-2021. Так что все бухгалтеры, а также аудиторы, экономисты, финансисты, счетоводы, кассиры и другие специалисты из сферы бухгалтерского учета и аудита готовы принимать поздравления и подарки .

Что подарить бухгалтеру? Первое, что приходит на ум – это деньги. Нужный, хотя и скучный подарок. Но даже монеты и купюры могут выглядеть по-разному, к примеру, шоколадными или надежно запакованными так, что никто и не догадается. Мы собрали креативные, прикольные и стильные варианты подарков для бухгалтеров в их профессиональный праздник.

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Идеи подарков на День бухгалтера-2021

Планер бухгалтера

Планер бухгалтера, 400 грн / Фото: prom.ua

Этот практичный и наглядный планер призван помочь бухгалтеру лучше организовать свое рабочее время и хоть немного разгрузить голову специалиста. В нем содержится календарь, недатированный планер на каждый день, напоминание о рабочих отчетах, блок заметок для хранения важных данных.

Настенные часы

Часы настенные "Любимым бухгалтерам", 420 грн / Фото: prom.ua

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Чтобы ваши бухгалтеры все успевали и никогда не опаздывали , подарите им прикольные часы. Они изготовлены из дерева, работают от пальчиковой батарейки, их можно крепить на стену. Возможно выбрать дизайн, размер и цвет.

Денежный блокнот

Денежный блокнот "500 гривен", 72 грн / Фото: podarki-prikoly.com

Блокнот, который очень реалистично оформлен под пачку денег номиналом 500 гривен – прикольная идея в качестве презента и дополнения к поздравлению в День бухгалтера. И к тому же – символичная. Пусть деньги всегда водятся .

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Статуэтка Гениальному бухгалтеру

Статуэтка "Звездный салют гениальному бухгалтеру", 72 грн / Фото: podarki-prikoly.com

Наградите своего лучшего и любимого бухгалтера статуэткой, которая так и называется – Гениальному бухгалтеру. Глядя на этот звездный салют на своем рабочем столе, он будет вспоминать замечательный праздник, и настроение поднимется .

Чашка с актуальным принтом

Чашка "Ты ж бухгалтер", 140 грн / Фото: rozetka.com.ua

Куда ж в праздник без такого банального подарка , хоть он уже и десятый по счету! Оригинальная чашка с приколом для любимого бухгалтера – это приятный сюрприз от всего коллектива. Пить чай из такой чашки – одно удовольствие, а веселый дизайн подчеркнет стиль и поднимет настроение.

Конфеты Лучшему бухгалтеру

Конфеты "Лучшему бухгалтеру ", 175 грн / Фото: prom.ua

Подсластите жизнь своему бухгалтеру и сделайте приятный сладкий подарок в его профессиональный праздник. Эффектный шоколадный набор весом 180 г оформлен в виде калькулятора и включает 12 конфеток "Птичье молоко", а также сувенирную купюру и наилучшие пожелания.

Книга-сейф

Сейф "Книга", 495 грн / Фото: prazdnik-shop.com.ua

Отличный подарок для близкого человека, партнера по бизнесу или коллеги, который желает надежно сохранить свои денежные средства и ювелирные украшения в доме. Внешне книга с тайником, изготовленная из пластика и металла, ничем не отличается от других экземпляров домашней библиотеки.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2021 года в Украине.