Лайфхакер
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
😷 Киев в красной зоне Выборы в Харькове Выборы в Харькове 👻 Хэллоуин-2021 💡 Большое обновление сетей
Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год

Как правильно спать

Как снять катышки

Как почистить апельсин

Как хранить сумки

Как обрезать виноград

Путешествие на авто
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

Международный день бухгалтера: дата, история и значение

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
1 ноября, 15:59
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Бухгалтеры Украины отмечают свой профессиональный праздник дважды в год – летом и осенью.
Когда празднуем Международный день бухгалтера
Когда празднуем Международный день бухгалтера / Фото: Коллаж: Сегодня

Ежегодно специалисты в области бухгалтерского учета во всем мире в ноябре отмечают свой профессиональный праздникМеждународный день бухгалтера . Какова история и значение этого дня, узнайте в нашей статье.

Международный день бухгалтера: дата праздника

Международный день бухгалтерии (International Accounting Day) в мире празднуют 10 ноября . В 2021 году эта дата выпадает на среду – середину рабочей недели.

Реклама

Примечательно, что украинские специалисты в этой сфере имеют возможность дважды в год праздновать свой профессиональный день. День бухгалтера в Украине отмечается 16 июля .

День бухгалтерии: история праздника

Впервые праздник бухгалтеров, который ранее именовался День бухгалтерской карьеры, отмечался полвека назад, в 1972 году . Но вскоре название праздника заменили на современный лад – Международный день бухгалтера.

Почему он отмечается 10 ноября? Дело в том, что в 1494 году итальянский математик Лука Пачоли , один из основоположников современных принципов бухгалтерии, издал книгу под названием "Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорции".

Реклама

Благодаря своей книге Лука Пачоли приобрел прозвище "отца бухгалтерии". В частности, в ней он описал венецианскую двойную запись в бухгалтерии.

Этот литературный труд стал своеобразной библией и настольной книгой всех бухгалтеров. В ней были описаны бухгалтерские ордера, системы ежедневного сведения дебета и кредита, учета активов, пассивов, капитала и др.

Ранее мы публиковали поздравления с Днем бухгалтера-2021: красивые стихи, картинки и пожелания.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Поздравления на все случаи жизни
Лайфхак дня
Как сделать тыкву Джек своими руками
Хакнуть
Легко ли справляетесь с чисткой граната?
Лунный календарь на неделю
1 - 7 ноября
Как Луна влияет на нашу жизнь
Благоприятные и опасные дни в ноябре
Лунный календарь
Что нужно делать?
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять