Что подарить на Китайский Новый год-2022 и как правильно преподнести подарок

Что подарить на Китайский Новый год 2022: лучшие идеи символичных презентов / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня
Завтра, 1 февраля , наступает Китайский Новый год, который будет праздноваться целых полмесяца. Так что у вас есть время сделать подарки родным, друзьям, знакомым и близким людям.
Если вы хотите по-особенному отметить Китайский Новый год , соблюдая его традиции, и преподнести приятные, ценные, а главное – символичные подарки, узнайте в нашей статье, как правильно это делается.
Что подарить на Китайский Новый год
Примечательно, что в Китае, в отличие от европейских стран, на Новый год не принято дарить серьезных подарков.
- Деньги
Чаще всего родным, друзьям и близким людям, а также детям принято преподносить деньги. Но очень важно положить их в красный конверт – хунбао . Именно красный символизирует благополучие и удачу, а потому это главный цвет Китайского Нового года.
- Мандарины
И другие фрукты – символизируют богатство, безопасность и удачу . Так что корзина с мандаринами, апельсинами или яблоками – очень уместный подарок.
- Чай
Китайцы – большие почитатели этого здорового напитка и традиций чаепития , так что, выбрав в подарок упаковку крупнолистового чая или же чашки и заварник, вы не прогадаете.
- Сувениры
В этот праздник принято уделять гораздо большее внимание символизму, а не цене подарка. Так что всевозможные сувениры, обереги и амулеты, фонарики, веера, статуэтки, а также поздравительная открытка с иероглифами – удачный выбор
- Символ года
Символ наступающего года – Черный Водяной Тигр. Презентуя сувенир в виде тигренка, вы тем самым призываете удачу и покровительство на весь год.
Как правильно делать подарки на Китайский Новый год
Что бы ни выбрали в презент, очень важно соблюдать правила, как преподнести подарок. Китайцы придают ритуалу поздравления особое значение.
- Любой подарок в идеале должен быть парным . Или же дарите презенты парному количеству людей.
- Замечательно, если цвет подарка или упаковки красный, оранжевый, золотой, желтый .
- Подарок или подарочная бумага ни в коем случае не должны быть черного, белого или синего цвета , потому что в Китае эти цвета символизируют смерть и похороны.
- Подарок следует преподнести двумя руками .
- Также раздавать подарки важно по старшинству – от старшего к младшему .
- Желательно делать презент не при всех, а наедине .
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