Що подарувати на Китайський Новий рік-2022 і як правильно зробити подарунок

Що подарувати на Китайський Новий рік 2022: найкращі ідеї символічних презентів / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні
Завтра, 1 лютого , настає Китайський Новий рік, який святкуватиметься цілих півмісяця. Тож у вас є час зробити подарунки рідним, друзям, знайомим та близьким людям.
Якщо ви хочете по-особливому відзначити Китайський Новий рік , дотримуючись його традицій, і піднести приємні, цінні, а головне – символічні подарунки, дізнайтеся у нашій статті, як правильно це робиться.
Що подарувати на Китайський Новий рік
Цікаво, що у Китаї, на відміну від європейських країн, на Новий рік не прийнято дарувати серйозних подарунків.
- Гроші
Найчастіше рідним, друзям та близьким людям, а також дітям прийнято презентувати гроші. Але дуже важливо покласти їх у червоний конверт – хунбао . Саме червоний символізує благополуччя й удачу, а тому це головний колір Китайського Нового року.
- Мандарини
Та інші фрукти – символізують багатство, безпеку й удачу . Отже, кошик із мандаринами, апельсинами або яблуками – дуже доречний подарунок.
- Чай
Китайці – великі шанувальники цього здорового напою та традицій чаювання , тож, обравши у подарунок упаковку крупнолистового чаю або чашки і заварник, ви не помилитеся.
- Сувеніри
На це свято прийнято приділяти значно більшу увагу символізму, а не ціні подарунка. Так що всілякі сувеніри, обереги та амулети, ліхтарики, віяла, статуетки, а також вітальна листівка з ієрогліфами – вдалий вибір
- Символ року
Символ нового року – Чорний Водяний Тигр. Презентуючи сувенір у вигляді тигреня, ви тим самим закликаєте удачу та заступництво на весь рік.
Як правильно робити подарунки на Китайський Новий рік
Що б ви не обрали в презент, дуже важливо дотримуватися правил, як зробити подарунок. Китайці надають ритуалу привітання особливого значення.
- Будь-який подарунок в ідеалі має бути парним. Або ж даруйте подарунки парній кількості людей.
- Чудово, якщо колір подарунка чи упаковки червоний, оранжевий, золотий, жовтий.
- Подарунок або подарунковий папір у жодному разі не мають бути чорного, білого або синього кольору, тому що в Китаї ці кольори символізують смерть та похорон.
- Подарунок слід зробити двома руками.
- Також роздавати подарунки важливо за старшинством – від старшого до молодшого.
- Бажано робити презент не при всіх, а наодинці.
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