Що подарувати на Китайський Новий рік-2022 і як правильно зробити подарунок

Що подарувати на Китайський Новий рік 2022: найкращі ідеї символічних презентів / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Завтра, 1 лютого , настає Китайський Новий рік, який святкуватиметься цілих півмісяця. Тож у вас є час зробити подарунки рідним, друзям, знайомим та близьким людям.

Якщо ви хочете по-особливому відзначити Китайський Новий рік , дотримуючись його традицій, і піднести приємні, цінні, а головне – символічні подарунки, дізнайтеся у нашій статті, як правильно це робиться.

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Що подарувати на Китайський Новий рік

Цікаво, що у Китаї, на відміну від європейських країн, на Новий рік не прийнято дарувати серйозних подарунків.

Гроші

Що подарувати на Китайський Новий рік / Фото: unsplash

Найчастіше рідним, друзям та близьким людям, а також дітям прийнято презентувати гроші. Але дуже важливо покласти їх у червоний конверт – хунбао . Саме червоний символізує благополуччя й удачу, а тому це головний колір Китайського Нового року.

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Мандарини

Що подарувати на Китайський Новий рік / Фото: unsplash

Та інші фрукти – символізують багатство, безпеку й удачу . Отже, кошик із мандаринами, апельсинами або яблуками – дуже доречний подарунок.

Чай

Що подарувати на Китайський Новий рік / Фото: unsplash

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Китайці – великі шанувальники цього здорового напою та традицій чаювання , тож, обравши у подарунок упаковку крупнолистового чаю або чашки і заварник, ви не помилитеся.

Сувеніри

Що подарувати на Китайський Новий рік / Фото: unsplash

На це свято прийнято приділяти значно більшу увагу символізму, а не ціні подарунка. Так що всілякі сувеніри, обереги та амулети, ліхтарики, віяла, статуетки, а також вітальна листівка з ієрогліфами – вдалий вибір

Символ року

Що подарувати на Китайський Новий рік / Фото: pixabay

Символ нового року – Чорний Водяний Тигр. Презентуючи сувенір у вигляді тигреня, ви тим самим закликаєте удачу та заступництво на весь рік.

Як правильно робити подарунки на Китайський Новий рік

Що б ви не обрали в презент, дуже важливо дотримуватися правил, як зробити подарунок. Китайці надають ритуалу привітання особливого значення.

Будь-який подарунок в ідеалі має бути парним . Або ж даруйте подарунки парній кількості людей.

. Або ж даруйте подарунки парній кількості людей. Чудово, якщо колір подарунка чи упаковки червоний, оранжевий, золотий, жовтий .

. Подарунок або подарунковий папір у жодному разі не мають бути чорного, білого або синього кольору , тому що в Китаї ці кольори символізують смерть та похорон.

, тому що в Китаї ці кольори символізують смерть та похорон. Подарунок слід зробити двома рукам и.

и. Також роздавати подарунки важливо за старшинством – від старшого до молодшого .

. Бажано робити презент не при всіх, а наодинці.

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