Китайский Новый год 2022: точная дата праздника

Встреча Нового года еще не закончилась – впереди празднование по восточному календарю.

Когда будет Китайский Новый год в 2022 году по восточному календарю / Фото: Коллаж: Сегодня

Мы уже отпраздновали Новый год 2022 по традиционному европейскому календарю и встретили Старый Новый год по древнему славянскому стилю. Теперь приходит очередь Китайского Нового года .

Когда наступит Новый год по восточному календарю в 2022 году, какая у него история и значение, узнайте в нашей статье.

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Китайский Новый год: дата в 2022 году

Китайский Новый год всегда наступает с некоторым опозданием после традиционного европейского.

Отличительной чертой восточного Нового года как раз является его непостоянство. Дата праздника всегда выпадает на разные дни, потому что зависит от лунного календаря. Отсюда другое название – Лунный Новый год .

Как рассчитать дату Восточного Нового года? Он наступает во второе новолуние после декабрьского дня зимнего солнцестояния. В разные годы диапазон дат Китайского Нового года может варьироваться в промежутке с 21 января по 21 февраля .

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В 2022 году мы будем отмечать Китайский Новый год ровно через месяц после своего – 1 февраля в 7 часов 45 минут по киевскому времени.

Значение Китайского Нового года

Отмечая Новый год, азиаты празднуют начало нового жизненного цикла и встречу зимы с весной. Поэтому Китайский Новый год еще называется – Праздник весны .

На Востоке это один из самых длинных праздников, который тянется 15 дней. А значит, в 2022 году празднование Китайского Нового года завершится 15 февраля .

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На самом деле это будет не 2022-й, а 4720 год , согласно летоисчислению восточного календаря.

Новый год наступит под знаком Черного Водяного Тигра, и продлится он чуть меньше года – до 21 января 2023-го . А после ему на смену придет Черный Водяной Кролик.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2022 года в Украине.