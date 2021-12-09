День Андрея Первозванного-2021: что категорически нельзя делать

Главные традиции и запреты в Андреев день / Фото: Коллаж: Сегодня
13 декабря украинцы встречают день Андрея Первозванного, посвященный святому апостолу, которого Христос первым призвал к себе в ученики. В народе праздник называется Андреев день .
Это один из наиболее интересных и таинственных праздников календарного цикла. Андрею по жребию выпали территории, где расположены славянские земли – именно здесь он проводил свои служения и обращал людей в христианскую веру. А потому день памяти Андрея Первозванного всегда встречается с особым благоговением.
Традиции в Андреев день
Андрей Первозванный издавна считался покровителем моряков , поэтому 13 декабря люди с морской профессией молились ему и просили о помощи в плаванье.
Святой также покровительствует переводчикам и учителям иностранного языка .
Родители молодых девушек в Андреев день молились и просили об удачном замужестве , веря в то, что святой обязательно поможет.
А сами девушки в ночь с 12 на 13 декабря обязательно проводили гадания на суженого, любовь, судьбу и замужество. Это считалось самым правдивым и точным временем для гаданий.
В Андреев день, который в народе назывался Калита, парни и девушки собирались вместе , проводили гуляния и игрища, а также выбирали себе пару для будущей семьи, чтобы после Крещения, 19 января, сыграть свадьбу.
В ночь на Андрея жгли костры , чтобы отвадить нечистую силу от дома и хозяйства.
А с раннего утра слушали воду в колодцах и реках – так судили о будущей погоде.
Что нельзя делать в Андреев день
- Как и в другой церковный праздник, на Андрея нельзя выполнять грязную домашнюю работу: убирать, стирать, шить.
- Также в день Андрея нельзя выполнять любые работы на земле , под запретом тяжелый физический труд.
- Начиная с дня апостола Андрея и до самого Рождества налагались запреты на прядение и ткачество , чтобы не накликать в дом беду.
- Многие запреты на Андрея были связаны с Рождественским постом: даже в праздник нельзя подавать скоромную еду .
- Запрещено устраивать шумные и пьяные гуляния .
- Церковь не поддерживала и не разрешала проведение гаданий .
- Нельзя отправляться в дальний путь , не помолившись святому Андрею.
- Ни в коем случае нельзя скандалить, ругаться и осуждать других людей.
- Нельзя заключать брак и венчаться , потому что еще идет Рождественский пост.
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