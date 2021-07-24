День ангела Ольги-2021: поздравления, открытки и картинки

Life Сегодня подготовили самые красивые, оригинальные и добрые поздравления с праздником – Днем святой Ольги и Елены

С Днем ангела Ольги: открытки, картинки и поздравления

Сегодня, 24 июля, отмечается День ангела Ольги в честь святой равноапостольной великой княгини Ольги, в крещении Елены, которая первая из правителей Руси приняла христианство.

Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.

Короткие поздравления с Днем ангела Ольги

Все сердца мужчин до боли

Покоряет наша Оля.

Обаянием чарует

И улыбкой околдует.

Пожелать тебе, принцесса,

Мы хотим процентов двести,

Счастья женского большого,

Как кольца – так золотого,

Если камни – то бриллианты.

Чтоб сказали хироманты,

Что отмечена рука

Знаком счастья и добра.

С Днем ангела Ольги! / Фото: bonnycards

День ангела Ольги: оригинальные поздравления

***

Красавица Ольга ко всем благосклонна,

Умна и практична и знает, как жить,

Мы рады поздравить ее и желаем

Лишь только улыбку и радость дарить!

Всегда оставайся такой же задорной,

Немного упрямой, но с чистой душой,

Ведь ждет на пути тебя счастье и солнце,

А мы дружно вместе привет шлем большой.

С Днем ангела Ольги! / Фото: bonnycards

С днем Ольги: стихи, смс-сообщения

***

Поздравляю нынче, Оля,

В день прекрасных именин.

Носишь имя славной дамы,

Самой лучшей из княгинь.

Пусть всегда святая Ольга

Будет рядом, за спиной.

В счастья миг и час печали

Будет пусть она с тобой.

Будь успешной и здоровой,

Верь, надейся и люби.

Пусть сбываются желания

И задумки все твои.

С Днем ангела Ольги! / Фото: bonnycards

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День Ольги: поздравления для подруги

***

С Днем Ольги – княгини прекрасной!

Будь мудрой, красивой и властной.

Пускай твои в жизни решения

Верны будут все, без сомнения.

Пусть смотрят с восторгом мужчины,

Как будто сама ты – княгиня.

И пусть твоим главным богатством

Окажется женское счастье.

С Днем ангела Ольги! / Фото: bonnycards

День Ольги: красивые поздравления и стихи

***

Упрямо следуй, Ольга, за мечтою

И верь, что солнце навсегда

На небе, в сердце. За тобою,

Следят еще и небеса.

Всегда стремись, а мы поможем,

Всегда вершину выбирай.

Ты лучше становиться сможешь,

И счастье будет через край.

С Днем ангела Ольги! / Фото: bonnycards

Поздравления с Днем ангела Ольги для всех

***

В имени Ольга – величие, святость,

С давних времен оно славу несет.

Ты для всех близких – утеха и радость,

Везде уважение тебе и почет.

Я пожелаю огромного счастья,

В сердце всегда откровенной весны.

Пусть в именины твои в одночасье

Сбудутся самые сладкие сны!

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