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24 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
24 июля, 07:25
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День заботы о себе, День святой княгини Ольги, именины Ольги и Елены – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 24 июля.
24 июля: какой сегодня праздник
24 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 24 июля 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.

Какой сегодня праздник, 24 июля

  • Международный день заботы о себе (International Self-Care Day) – проводится с целью объяснить людям, как нужно заботиться о себе, чтобы быть здоровыми.
  • День полиции – празднует Польша.
  • День Симона Боливара – праздник национального героя чтит Эквадор, Боливия и Венесуэла.
  • День детей – отмечается в Вануату.
  • День родителей – празднует Индия.

Именинники 24 июля

День ангела сегодня отмечают: Ольга и Елена, а также Аркадий, Евфимия, Константин, Лев.

Какой сегодня церковный праздник

24 июля в православной церкви чтится память Равноапостольной Ольги, великой княгини Киевской, во святом крещении Елены, мученика Киндея, пресвитера. Упоминается чудо великомученицы Ефимии Всехвальной, что через него православие утвердилось.

В народе 24 июля чествовалась Ольга Страдница. В этот период наступла самая жаркая погода и грозовая пора. Крестьяне в это время занимались жатвой и уборкой в полях.

Приметы на 24 июля

  • дождь в этот день обещает хороший улов рыбы;
  • солнечный день – к богатому урожаю зерновых;
  • если стожары сияют ярко, будет удачная страда и урожай.

Интересные и важные события в Украине и мире 24 июля

  • 971 – между киевским князем Святославом и византийским императором Иоанном Цимисхимом заключен почетный мир.
  • 1790 – во Франции впервые в истории задокументировано падение на Землю метеорита.
  • 1938 – день рождения растворимого кофе.
  • 1990 – в Киеве у здания горсовета впервые подняли национальный сине-желтый флаг.

Кто родился 24 июля

  • 1783 – Симон Боливар, национальный герой Венесуэлы.
  • 1802 – Александр Дюма, французский писатель, драматург.
  • 1921 – Билли Тейлор, американский джазовый пианист, композитор.
  • 1942 – Ирина Мирошниченко, советская актриса театра и кино.
  • 1969 – Дженнифер Лопес, американская актриса, певица, продюсер.

Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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