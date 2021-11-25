День благодарения: тематические картинки и лучшие поздравления

С Днем благодарения: поздравления и картинки / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 25 ноября, многие люди отмечают добрый и светлый праздник – День благодарения . Своими корнями он уходит в давние традиции американцев, но также он распространился и в другие страны. В этот день традиционно говорят слова благодарности Богу, родным и близким, окружающим просто за то, что они есть в вашей жизни.

С Днем благодарения: картинки и поздравления в стихах

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Пусть в День благодарения

К вам счастье постучится

И, как судьбы подарок,

Вдруг чудо приключится!

Красивые картинки и поздравления с Днем благодарения / Фото: pinterest

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Скажи спасибо перед сном

За то, что ты имеешь дом,

За то, что есть чего поесть,

За то, есть куда присесть.

За то, что у тебя есть друг,

За то, что верен твой супруг,

А если друга, мужа нет,

Тогда, за то, что видишь свет.

Еще спасибо двум ногам,

Что ходят всюду, тут и там.

Ты обо всем подумай, взвесь –

Цени, что есть сейчас и здесь!

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И прежде чем ложиться спать

В свою уютную кровать,

Ты вспомни, друг мой, об одном –

Скажи спасибо перед сном.

День благодарения: картинки и поздравления / Фото: pinterest

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Желаю в День Благодарения

Добра, достатка и везения,

Чтоб был любовью полон дом,

Покой и счастье жили в нем,

Пусть каждый день из года в год

Тепло и радость вам несет!

С Днем благодарения: поздравительные открытки / Фото: pinterest

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Чтобы в судьбе всегда у вас

Все было счастливо, сердечно и красиво,

Друг другу вы не уставайте повторять:

Благодарю тебя! За все тебе спасибо!

Добрые картинки с Днем благодарения / Фото: pinterest

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В День Благодарения

Спасибо говорю

Господу за этот мир,

Который я люблю,

За добрый и уютный дом,

Счастливую семью,

За все, что я имею в нем –

Господь, благодарю!

Поздравления в стихах и картинках в День благодарения / Фото: pinterest

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в ноябре-2021.