День подяки: тематичні картинки і найкращі привітання

З Днем подяки: вітання і картинки / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 25 листопада, багато людей відзначають добре і світле свято – День подяки . Своїм корінням воно сягає давніх традицій американців, але також воно поширилося і в інші країни. Цього дня традиційно говорять слова подяки Богу, рідним та близьким, оточуючим просто за те, що вони є у вашому житті.

З Днем подяки: картинки і привітання у віршах

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Пусть в День благодарения

К вам счастье постучится

И, как судьбы подарок,

Вдруг чудо приключится!

Красиві картинки та привітання з Днем подяки / Фото: pinterest

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Скажи спасибо перед сном

За то, что ты имеешь дом,

За то, что есть чего поесть,

За то, есть куда присесть.

За то, что у тебя есть друг,

За то, что верен твой супруг,

А если друга, мужа нет,

Тогда, за то, что видишь свет.

Еще спасибо двум ногам,

Что ходят всюду, тут и там.

Ты обо всем подумай, взвесь –

Цени, что есть сейчас и здесь!

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И прежде чем ложиться спать

В свою уютную кровать,

Ты вспомни, друг мой, об одном –

Скажи спасибо перед сном.

День подяки: картинки та привітання / Фото: pinterest

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Желаю в День Благодарения

Добра, достатка и везения,

Чтоб был любовью полон дом,

Покой и счастье жили в нем,

Пусть каждый день из года в год

Тепло и радость вам несет!

З Днем подяки: вітальні листівки / Фото: pinterest

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Чтобы в судьбе всегда у вас

Все было счастливо, сердечно и красиво,

Друг другу вы не уставайте повторять:

Благодарю тебя! За все тебе спасибо!

Добрі картинки з Днем подяки / Фото: pinterest

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В День Благодарения

Спасибо говорю

Господу за этот мир,

Который я люблю,

За добрый и уютный дом,

Счастливую семью,

За все, что я имею в нем –

Господь, благодарю!

Привітання у віршах та картинках у День подяки / Фото: pinterest

Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у листопаді-2021.