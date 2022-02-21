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День благоразумия и рассудительности – гороскоп на завтра, 22 февраля, для всех знаков зодиака

Ольга Козачок, Ольга Дударенко
21 февраля, 17:30
Близнецов захотят разыграть, а у Козерогов не будет выбора.

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака / Фото: Pixabay, Unsplash, Коллаж: Сегодня

Вторник, 22 февраля, исходя из гороскопа, характеризуется как благоразумный, спокойный и рассудительный день . Также обратите внимание на сны – они могут сбываться.

По мнению астрологов, затевать новые дела и предприятия не стоит . Гораздо полезнее заняться сбором и накоплением информации, знаний, навыков, которые вскоре можно будет применить на практике.

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Что звезды приготовили на 22 февраля знакам зодиака

  • Овны , посвятите время любимым людям и тем, кто любит вас.
  • Тельцы , не отказывайтесь от помощи друзей, если сами не справляетесь.
  • Близнецы , будьте готовы к розыгрышу или даже обману.
  • Раки , поймав в руки синицу, рискуете упустить журавля.
  • Львы , пустите всю энергию своих эмоций в благое русло.
  • Девы , ваше упрямство и принципиальность помешают в работе.
  • Весы , полезно побыть в одиночестве и сгенерировать интересную идею.
  • Скорпионы , прислушивайтесь к тому, что происходит внутри и вокруг вас.
  • Стрельцы , старайтесь более рационально использовать свое время.
  • Козероги , от вас ничего не зависит, оптимальная тактика – плыть по течению.
  • Водолеи , перед вами встанет проблема выбора и принятия решения.
  • Рыбы , ориентируйтесь больше на чужие подсказки, чем на внутренний голос.

Совет астрологов на 22 февраля

Это время не действия, а накопления. Его сила проявляется в знаниях . День хорош для понимания жизненного опыта и планирования на его основе действий на будущее. Общение с партнерами и коллегами будет конструктивным.

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