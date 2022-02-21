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День розсудливості та розважливості – гороскоп на завтра, 22 лютого, для всіх знаків зодіаку

Ольга Козачок, Ольга Дударенко
21 лютого, 17:30
Близнят захочуть розіграти, а Козороги не матимуть вибору.

Гороскоп на завтра для всіх знаків зодіаку / Фото: Pixabay, Unsplash, Колаж: Сьогодні

Вівторок, 22 лютого, виходячи з гороскопу, характеризується як розсудливий, спокійний і розважливий день . Також зверніть увагу на сни – вони можуть збуватись.

На думку астрологів, затівати нові справи та підприємства не варто . Набагато корисніше зайнятися збиранням та накопиченням інформації, знань, навичок, які незабаром можна буде застосувати на практиці.

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Що зірки приготували на 22 лютого знакам зодіаку

  • Овни , присвятіть час коханим людям і тим, хто любить вас.
  • Тельці , не відмовляйтеся від допомоги друзів, якщо самі не справляєтеся.
  • Близнятаи , будьте готові до розіграшу або навіть обману.
  • Раки , спіймавши в руки синицю, ризикуєте упустити журавля.
  • Леви , пустіть всю енергію своїх емоцій у добре русло.
  • Діви , ваша впертість і принциповість завадять у роботі.
  • Терези , корисно побути на самоті і згенерувати цікаву ідею.
  • Скорпіони , прислухайтеся до того, що відбувається всередині та навколо вас.
  • Стрільці , намагайтеся раціональніше використовувати свій час.
  • Козороги , від вас нічого не залежить, оптимальна тактика – плисти за течією.
  • Водолії , перед вами постане проблема вибору та ухвалення рішення.
  • Риби , орієнтуйтеся більше на чужі підказки, ніж на внутрішній голос.

Рада астрологів на 22 лютого

Це час не дії, а накопичення. Його сила проявляється у знаннях . День вдалий для розуміння життєвого досвіду та планування на його основі дій на майбутнє. Спілкування з партнерами та колегами буде конструктивним.

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