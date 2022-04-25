День дочери-2022: красочные картинки и поздравительные открытки

В нынешнем году на следующий день после Пасхи отмечается еще один радостный и приятный семейный праздник – День дочери . Ежегодно он приходится на 25 апреля. По сути, это праздник всех женщин, потому что каждая из них – мамина дочка.

В честь праздника мы собрали для вас лучшие поздравления , тематические картинки, красивые открытки, стихи и пожелания в День дочери.

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Красивые поздравления с Днем дочери в прозе

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Моя милая доченька, поздравляю тебя с нашим праздником! Желаю жить в мире, с каждым днем расцветать, становиться все лучше и краше, наслаждаться яркими и насыщенными событиями, достигать успехов в любых начинаниях и получать море удовольствия от жизни.

День дочери: поздравительные открытки / Фото: pinterest

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Наша милая доченька, поздравляем тебя! Пусть все твои дела будут успешными, пусть тебе на пути встречаются хорошие люди, пусть тебя сопровождают удача и везение, пусть тебя окружает уважение, счастье и добрые друзья.

Прикольные картинки в День дочери / Фото: pinterest

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Доченька, желаю тебе яркого сияния красоты, молодости и счастья, желаю чудесного настроения, мира, удачи и любви. Пусть тебя всегда окружают добрые люди, пусть для тебя не будет ничего невозможного.

День дочери: поздравительные открытки / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

С Днем дочери: добрые поздравления в стихах

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Дочь любимая моя,

Поздравляю я тебя.

Пусть свершаются мечты.

Счастья, мира, доброты.



Открывай мир для себя.

Относись к семье любя.

Я всегда горжусь тобой.

В мире больше нет такой.

Прикольные картинки в День дочери / Фото: pinterest

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Будь веселой и красивой.

Поздравляю я тебя!

Радости во всем желаю.

Будь счастливой, дочь моя.



Будь удачливой, здоровой.

Пусть сбываются мечты.

Получить тебе желаю

Все, чего захочешь ты.

С Днем дочери: добрые поздравления и картинки в праздник / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

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Доченька славная, милая самая,

Прими поздравленья мои.

Тебе пожелаю я самого главного –

Большой бесконечной любви.



Чтоб рядом с тобою всегда были, доченька,

И близкие все, и друзья.

Для близких людей ты будь счастья источником,

Родная дочурка моя!

Ранее мы рассказывали, кого и когда поздравляем с днем ангела в апреле-2022. Отправляйте лучшие поздравления с днем рождения в стихах, прозе и смс. Также вы можете адресовать красивые поздравления подруге.