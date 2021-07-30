День дружбы-2021: яркие открытки, стихи и поздравления

В Международный день дружбы-2021 отправляйте всем друзьям оригинальные и красивые поздравления с праздником 30 июля

Открытки и поздравления с Днем дружбы / Фото: Depositphotos

Сегодня, 30 июля, отмечаем один из самых доброжелательных и дружных праздников в году – Международный день дружбы-2021. Эта дата была учреждена Генеральной Ассамблеей ООН 27 апреля 2011 года и в нынешнем году отмечает 10-летний юбилей.

Life Сегодня подготовили для вас самые интересные, короткие, оригинальные поздравления с Днем дружбы: стихи, картинки и открытки.

Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.

Поздравления с Днем дружбы: картинки и открытки

***

Человек зовется другом свыше

Неспроста, есть в этом толк.

Твое горе друг всегда услышит,

Когда в гневе разрываешься, как волк.

Этот день для многих многозначен,

Робость ты свою преодолей.

И признайся другу, не иначе,

Друг – святое на земле твоей.

С Днем дружбы! / Фото: Pinterest

День дружбы 30 июля: пожелания с праздником

***

Друзья и подруги,

Вы руки помыли?

Возьмемся за руки

Одним хороводом,

Отпразднуем вместе,

Без стран и религий,

День дружбы чистейшей,

День международный!

С Днем дружбы! / Фото: Pinterest

Прикольные поздравления с Днем дружбы

***

Я всех друзей хотел поздравить

С Международным дружбы днем,

Чтобы они не забывали,

Что не в лесу мы здесь живем.

Познать друзей порою сложно,

Но время предоставит шанс.

Когда беда придет – то можно,

Но не желаю бед для вас.

А посему давайте дружно

Возьмемся за руки сейчас.

Не будет нам тогда тревожно -

Объединяет дружба нас.

С Днем дружбы! / Фото: bonnycards

***

В друзья выбирайте всегда только лучших,

И будет поддержка по жизни у вас.

Друзья помогают прогнать злые тучи,

И верный ваш друг никогда не предаст.

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В День дружбы покрепче друзей обнимите.

Побудьте подольше со старым дружком,

А были ошибки – тогда их простите.

С Днем дружбы, с веселым и светлым деньком!

С Днем дружбы! / Фото: bonnycards

Лучшие поздравления с Днем дружбы

***

День международный дружбы

Отмечаем мы сейчас.

Будет рядом пусть товарищ

Верный пусть всегда у вас.

Берегите тех, кто в горе

Руку протянуть готов.

Сила ведь большая скрыта

В крепости таких оков.

Никогда не предавайте,

Верьте лишь своим друзьям.

Пожелать большого счастья

Я хочу сегодня вам.

С Днем дружбы!

День дружбы 30 июля: добрые поздравления

***

Тебя, мой друг, спешу поздравить

И подарить тепло и доброту.

Мой самый верный, преданный товарищ,

С тобой сквозь годы пронесли мечту.

Тебя благодарю за годы дружбы,

За всю поддержку и твои слова,

За то, что сослужил мне службу,

За то, что выручал всегда.

Спасибо тебе, друг мой верный,

За то, что ты всегда со мной,

За то, что сделал для меня, товарищ,

За то, что за меня стоишь горой.

День дружбы: короткие поздравления

***

Сегодня дружеские чувства

Без страха можно проявлять.

Ты глубину ее прочувствуй -

Без дружбы нам несдобровать.

Так поцелуемся, подруга!

По старой дружбе, просто так.

Не бойся ревности супруга –

Поймет, небось ведь не дурак.

А если делу так поможет –

Готов и с ним дружить я тоже!

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