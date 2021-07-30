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30 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
30 июля, 07:25
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Международный день дружбы, День сисадмина, Всемирный день борьбы с торговлей людьми – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 30 июля.
30 июля: какой сегодня праздник
30 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 30 июля 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.

Какой сегодня праздник, 30 июля

  • День системного администратора (System Administrator Appreciation Day, SAAD) – ежегодно День сисадмина отмечается в последнюю пятницу июля.
  • Международный день дружбы (International Day of Friendship) – установлен под эгидой ООН и отмечается в соответствии с культурными традициями разных стран.
  • Всемирный день борьбы с торговлей людьми (World Day against Trafficking in Persons) – провозглашен ООН в 2013 году с целью повышения осведомленности о жертвах торговли людьми и защите их прав.

Именинники 30 июля

День ангела сегодня отмечают: Вероника, Лазарь, Леонид, Маргарита, Марина.

Какой сегодня церковный праздник

30 июля в православной церкви чтится память великомученицы Марины (Маргариты). Перенесение мощей преподобного Лазаря Галисийского.

В народе 30 июля почитались Марина с Лазарем. Считалось, что это время частых молний и зарниц на небе.

Приметы на 30 июля

  • Марина с Лазарем настали – время гроз и поздних сенокосов;
  • если на Марину Лазоревую вспыхивают молнии без грома – это к пожарам и ненастью;
  • с грозами уходит июль;
  • какая погода в этот и следующие три дня, такой будет осень.

Интересные и важные события в Украине и мире 30 июля

  • 1502 – первая встреча мореплавателя Христофора Колумба с народом майя.
  • 1895 – во Львове открылся этнографический музей.
  • 1898 – день рождения кукурузных хлопьев.
  • 1924 – в Украине утвержден Гражданско-процессуальный кодекс.

Кто родился 30 июля

  • 1863 – Генри Форд, американский промышленник, основатель одноименной автомобильной компании.
  • 1947 – Арнольд Шварценеггер, американский киноактер, культурист, политик.
  • 1948 – Жан Рено, французский актер.
  • 1970 – Кристофер Нолан, американский режиссер.

Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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