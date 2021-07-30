День дружби-2021: яскраві листівки, вірші та привітання

У Міжнародний день дружби-2021 відправляйте всім друзям оригінальні й красиві привітання зі святом 30 липня

Листівки та привітання з Днем дружби / Фото: Depositphotos

Сьогодні, 30 липня, відзначаємо одне з найбільш доброзичливих і дружних свят у році – Міжнародний день дружби-2021. Ця дата була заснована Генеральною Асамблеєю ООН 27 квітня 2011 року, і цьогоріч відзначає 10-річний ювілей.

Life Сьогодні підготували для вас короткі, цікаві та оригінальні привітання з Днем дружби: вірші, картинки і листівки.

Якщо ви поки ще міркуєте, як провести відпустку і літо загалом, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Привітання з Днем дружби: картинки і листівки

***

Человек зовется другом свыше

Неспроста, есть в этом толк.

Твое горе друг всегда услышит,

Когда в гневе разрываешься, как волк.

Этот день для многих многозначен,

Робость ты свою преодолей

И признайся другу, не иначе,

Друг – святое на земле твоей.

З Днем дружби! / Фото: Pinterest

День дружби 30 липня: побажання зі святом

***

Друзья и подруги,

Вы руки помыли?

Возьмемся за руки

Одним хороводом,

Отпразднуем вместе,

Без стран и религий,

День дружбы чистейшей,

День международный!

З Днем дружби! / Фото: Pinterest

Прикольні привітання з Днем дружби

***

Я всех друзей хотел поздравить

С Международным дружбы днем.

Чтобы они не забывали,

Что не в лесу мы здесь живем.

Познать друзей порою сложно,

Но время предоставит шанс,

Когда беда придет – то можно,

Но не желаю бед для вас.

А посему давайте дружно

Возьмемся за руки сейчас.

Не будет нам тогда тревожно -

Объединяет дружба нас.

З Днем дружби! / Фото: bonnycards

***

В друзья выбирайте всегда только лучших,

И будет поддержка по жизни у вас.

Друзья помогают прогнать злые тучи,

И верный ваш друг никогда не предаст.

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В День дружбы покрепче друзей обнимите,

Побудьте подольше со старым дружком.

А были ошибки – тогда их простите.

С Днем дружбы, с веселым и светлым деньком!

З Днем дружби! / Фото: bonnycards

Найкращі привітання з Днем дружби

***

День международный дружбы

Отмечаем мы сейчас.

Будет рядом пусть товарищ

Верный пусть всегда у вас.

Берегите тех, кто в горе

Руку протянуть готов,

Сила ведь большая скрыта

В крепости таких оков.

Никогда не предавайте,

Верьте лишь своим друзьям.

Пожелать большого счастья

Я хочу сегодня вам.

З Днем дружби!

День дружби 30 липня: добрі привітання

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Тебя, мой друг, спешу поздравить

И подарить тепло и доброту.

Мой самый верный, преданный товарищ,

С тобой сквозь годы пронесли мечту.

Тебя благодарю за годы дружбы,

За всю поддержку и твои слова,

За то, что сослужил мне службу,

За то, что выручал всегда.

Спасибо тебе, друг мой верный,

За то, что ты всегда со мной,

За то, что сделал для меня, товарищ,

За то, что за меня стоишь горой.

День дружби: короткі привітання

***

Сегодня дружеские чувства

Без страха можно проявлять.

Ты глубину ее прочувствуй -

Без дружбы нам несдобровать.

Так поцелуемся, подруга!

По старой дружбе, просто так.

Не бойся ревности супруга –

Поймет, небось ведь не дурак.

А если делу так поможет –

Готов и с ним дружить я тоже!

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

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