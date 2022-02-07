День Григория Богослова-2022: тематические картинки и красивые поздравления

День святителя Григория Богослова: красивые поздравления и картинки / Фото: Pexels, Коллаж: Сегодня

Сегодня, 7 февраля – очередной церковный праздник. Христиане отмечают день Григория Богослова , которого называли одним из отцов христианства.

Обязательно поздравьте родных, друзей и близких людей со святым праздником, пожелайте им добра, искренности, радости и, конечно же, счастья. А если у вас есть знакомые по имени Григорий , адресуйте им поздравления с днем ангела, ведь они сегодня именинники.

Реклама

Мы собрали для вас лучшие картинки и поздравительные открытки , а также стихи и пожелания в прозе в День Григория Богослова.

С Днем святителя Григория Богослова: лучшие поздравления в стихах

***

Девиз Григория по жизни –

Всем людям оптимизм дарить,

Он заряжает нас удачей,

С ним есть о чем поговорить.



Желаем мы ему за годы

Энергию не растерять,

Быть верным, преданным и честным,

И свой девиз не забывать!

Реклама

День святителя Григория Богослова: поздравительные картинки / Фото: pinterest

***

Я с Днем Григория святого

Хочу поздравить вас сейчас,

Пусть отойдут мирские страсти

И не тревожат в этот час.

Добра, любви и веры чистой,

Достойно и открыто жить,

Иметь лишь искренние мысли

И свято Господу служить.

День святителя Григория Богослова: картинки и поздравления / Фото: pinterest

Реклама

***

С праздником тебя, Григорий,

Радости желаю море,

Пусть не будет в сердце места

Для тоски, для грубой лести,

А душа твоя большая

Всех добром лишь одаряет.

С днем Григория Богослова: поздравления и открытки / Фото: pinterest

День святителя Григория Богослова: эффектные поздравления в прозе

***

Поздравляю с днем святителя Григория Богослова! В этот святой день пусть чистыми будут ваши помыслы, пусть радостью и светом наполняется душа, пусть мудрыми будут слова и мысли, пусть пребудет любовь в сердце и блаженство сохранится в вашей жизни!

С днем святителя Григория Богослова: поздравительные открытки / Фото: pinterest

***

В день святителя Григория желаю вам невероятного счастья, наполненности жизни большими успехами, добрыми поступками, искренней любовью, крепкой дружбой, плодотворной работой и веселым отдыхом.

Поздравления с днем святителя Григория Богослова: яркие картинки / Фото: pinterest

***

В день Григория Богослова хочу пожелать мира в доме и во всем мире, искренних молитв и Божьей благодати, правильных слов и мудрых мыслей, свершения лучших желаний, благополучия в семье, открытости и великодушия, радости и крепкой веры.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2022 года в Украине.