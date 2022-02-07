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День Григория Богослова-2022: история и значение праздника

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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7 февраля, 05:10
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Святому Григорию Богослову молятся о даровании силы святой проповеди и просят указать правильный выход из сложной ситуации.
День святителя Григория Богослова: история и значение праздника
День святителя Григория Богослова: история и значение праздника / Фото: wikipedia.org, Коллаж: Сегодня

Сегодня, 7 февраля, следом за днем блаженной Ксении Петербургской, христиане почитают Григория Богослова – архиепископа, учителя, святителя, посвятившего жизнь защите христианства и его распространению на земле. И католики, и православные называли святого Григория одним из прародителей христианства наряду с Иоанном Златоустом и Василием Великим.

Какая история праздника, чем известен святой Григорий , о чем молятся святителю и почему его называют Богословом, узнайте в нашей статье.

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Житие Григория Богослова

Григорий родился примерно в 325 году в Арианзе . Он получил хорошее образование, занимался изучением богословия, много времени проводил в уединении, размышлениях о Боге и молитвах.

Известно, что Григорий Богослов вел строгий подвижнический образ жизни : ходил босиком, имел только одну обветшалую одежду, спал на голой земле или на ложе из древесных ветвей под прикрытием рубища; питался хлебом и овощами и пил только воду, в которую иногда добавлял немного уксуса.

Во время обучения в Афинах познакомился со святым Василием Великим . В течение жизни Григорий часто проводил время в монастыре Василия для исследования Писания. Там он создал свои уникальные рукописи, не утратившие актуальности и в наше время. Наследие святого Григория состоит из 243 посланий, 507 духовных стихотворений и 45 проповедей.

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Григорий был избран на престол архиепископа в Константинополе . Он вел активную борьбу с арианами, защищая основы православной веры, за что попадал под преследования и гонения. Вселенская Церковь оценила его богословские послания и назвала святителя Григория Богословом Великим .

О чем молятся Григорию Богослову

Священники, богословы и простые верующие молятся у иконы Григория Великого о том, чтобы им была дарована сила проповедовать и нести слово Божье в массы.

Святой Григорий
Святой Григорий / Фото: Wikipedia

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Также Богослову молятся:

  • о понимании основ вероучения;
  • перед началом нового строительства;
  • при входе на новое место жительства;
  • про исцеление души и тела;
  • испрашивают правильный выход из сложной ситуации;
  • просят об укреплении веры и защите от ложных христианских верований.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2022 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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