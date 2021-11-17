День студента-2021: яркие картинки, открытки и лучшие поздравления

Международный День студента: картинки и поздравления / Фото: Коллаж: Сегодня
Сегодня, 17 ноября, наступает Международный день студента-2021. Так что молодежь, несмотря на будний день, активно отмечает свой законный праздник. Принимайте лучшие поздравления с Днем студента и не забудьте также поздравить своих друзей. А мы подготовили веселые и милые стихи, смс и пожелания в этот радостный день.
День студента: добрые поздравления в стихах
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Тяжелые будни — зачеты, конспекты,
Анализ и синтез, фольклор, диалекты...
Да здравствуют ужин, компьютер и лень
Хотя бы в короткий студенческий День!
Желаем борща, отбивной и картошки,
Сметаны погуще, чтоб полная ложка,
Бесплатный WI-FI и огромную пиццу,
И сон долгожданный пусть ночью приснится!
Желаем студенчеству легкой науки,
Чтоб думали быстро, учились без муки,
Характер и волю в себе воспитали,
Стипендию в евро всегда получали!
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Я поздравляю с Днем студента,
С одним из самых лучших дней.
Храни прекрасные моменты
Беспечной юности своей!
Гуляй на полную, не бойся,
Иди в кино, танцуй и пой.
О парах ты не беспокойся,
Сегодня можно – день такой.
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Быть студентом – это круто.
И хочу я пожелать,
Чтобы сложные науки
В сессию легко сдавать.
Чтобы жизнь всегда кипела,
А душа от счастья пела,
Ничего не омрачало,
Только радость доставляло.
Творческого вдохновенья
Пожелать еще хочу,
Чтобы трудные решенья
Всегда были по плечу!
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День студента — лучший праздник!
Я спешу поздравить всех.
Ведь пора эта прекрасна,
Впереди — вся жизнь, успех...
Я желаю счастья, дружбы,
Достижений и побед.
Море знаний самых нужных
И удач в зачетах всех!
Позитивные поздравления с Днем студента в прозе и своими словами
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Поздравляю с Международным днем студента! Старайся всегда попадать на волну позитива, постоянно совершенствоваться, идти к новым успехам, ни в чем не упускать своих возможностей и никогда не жалеть о совершенном выборе. Удачи в учебе и легких сессий!
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Поздравляю с Днем студента, с праздником юных мечтаний, новых знаний, интересных увлечений и веселых друзей. Пусть каждый день будет полон новых целей, уверенных стремлений, замечательных идей, забавных историй и личных побед. Пусть годы студенчества будут запоминающимися и счастливыми!
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Поздравляю тебя с Днем студента, и хочу пожелать оптимизма, побольше денег, счастья, удачи и чтобы всегда во всем везло! Пусть тебя ждет все только хорошее в жизни. Пусть хорошая учеба принесет свои плоды, и пусть те, кого ты любишь, не покидают тебя!
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