День сурка-2022 в Украине и мире: история, значение, прикольные тематические картинки и стихи

День сурка: дата, история, картинки, открытки, поздравления и стихи / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня
Сегодня, 2 февраля, наступил День сурка-2022 . Первым делом обратите внимание на погоду и солнце – видно ли его в это утро? Ведь от этого зависит, какой будет весна – ранней или поздней, теплой или промозглой. И не забудьте отправить позитивные открытки, картинки и пожелания для поднятия настроения родным и близким людям.
День сурка: дата и значение праздника
Каждый год в начале февраля во многих странах мира, в том числе и в Украине, отмечается День сурка. Он посвящен предсказанию погоды на ближайшее время, а также наступлению весны.
День сурка проводится 2 февраля , на 40-й день после Рождества Христова, в праздник католического Сретения. Этот праздник символизирует встречу зимы с весной – кто из них окажется сильнее, тот и будет править в ближайшие недели.
По народным наблюдениям, как раз в этот период сурок просыпается от зимней спячки и выбирается из своей норы. Его пробуждение сопровождается веселым празднеством и интересным ритуалом, на который собираются посмотреть множество людей.
Ведь если сурок сам не хочет просыпаться, его будят . И все ради того, чтобы узнать – увидит ли зверек свою тень в этот день. От этого зависит предсказание погоды.
- Если сурок видит свою тень, то пугается ее и снова прячется в норку . Это означает, что зима продлится еще шесть недель, и весна наступит поздно.
- Если же день выдался пасмурный, и солнца нет – зверек не видит тени и смело вылезает из своего убежища . В этом случае, весна будет ранней, а холода продлятся недолго.
День сурка: история праздника
Впервые День сурка стал официальным праздником в 1886 году . Его провели жители американского городка Панксатони. Ранним утром 2 февраля они извлекли из норы сурка по имени Фил , которого впоследствии назвали "Большой Фил – провидец из провидцев, мудрец из мудрецов, пророк из пророков". А город Панксатони назвали Всемирным центром погоды.
На самом деле ритуал пробуждения животного после спячки и предсказания погоды берет свое начало с традиций переселенцев из Германии, Пенсильванских голландцев, которые в XVIII веке привезли свои обычаи в Америку из Европы.
После выхода в 1993 году одноименного американского художественного фильма праздник День сурка в Панксатони приобрел мировую известность и популярность.
С Днем сурка: яркие открытки, тематические картинки, стихи и пожелания
***
Принимайте поздравления,
Ведь сегодня День сурка,
Пусть весна как озарение
Прилетит издалека!
***
Праздник свой привел сурок,
Повод есть повеселиться,
Что подскажет нам зверек –
Раздеваться? Утеплиться?
Пусть тепло он напророчит,
Пробуждение от сна,
Пусть наступит без отсрочек
Долгожданная весна!
***
Раз сегодня День сурка,
Пусть зверек нам скажет,
Что тепло нас скоро ждет,
Мы поверим даже!
***
Рассказать сурок нам сможет,
К нам когда придет весна,
И как скоро все живое
Пробудится ото сна.
Если солнце ярко светит,
Шесть недель тепла не жди,
Но весна наступит скоро,
Если в День сурка дожди.
***
Шустрый, маленький зверек,
По прозванию сурок,
Ползимы спокойно спит,
Не ворочаясь, храпит!
Но второго февраля,
Лишь зардеется заря,
Он из норки вылезает,
И погоду предвещает.
Если видит свою тень –
Будет долог зимний день,
Если тени он не видит –
То тепло нас не обидит,
Всегда сбывается примета.
Сурок, респект тебе за это!
Короче, заслужил проказник
День сурка – свой личный праздник!
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