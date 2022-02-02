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2 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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2 февраля, 07:25
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День сурка, День ездовых собак – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 2 февраля.
2 февраля: какой сегодня праздник
2 февраля: какой сегодня праздник / Фото: Pixabay

Какой народный и православный праздник у украинцев 2 февраля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 2 февраля

  • День сурка (Groundhog Day) – изначально национальный праздник Америки и Канады, посвященный предсказанию погоды, который вскоре распространился во всем мире. Отмечается с 1886 года.
  • День ездовых собак – организован в память событий почти 100-летней давности – Великой гонки милосердия, когда собачьи упряжки спасли целый город, доставив лекарство через 1100 км за 6 дней в охваченный эпидемией дифтерии город Ном на Аляске.
  • Всемирный день водно-болотных угодий (World Wetlands Day) – проводится 2 февраля в честь подписания в 1971 году Рамсарской конвенции с целью сохранения и рационального использования водно-болотных ресурсов на планете.

Именинники 2 февраля

День ангела сегодня отмечают: Ефим, Захар, Инна, Лаврентий, Лев, Павел, Римма, Семен.

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Какой сегодня церковный праздник

2 февраля у католиков отмечается великий церковный праздник – Сретение Господне. Он был установлен в память о встрече в Иерусалимском Храме Младенца Иисуса с праведным старцем Симеоном.

2 февраля в православной церкви чтится память преподобного Евфимия Великого, преподобного Евфимия схимника и Лаврентия затворника, Киево-Печерских, в Дальних пещерах, преподобного Евфимия Сянжемского, Вологодского, мучеников Инны, Пинны и Риммы, мучеников Васса, Евсевия, Евтихия и Василида.

Народный праздник

В народе 2 февраля отмечался Ефимов день. Последний зимний месяц – это время метелей, вьюг и снегопадов. Такую погоду и ждали на Ефима. Люди верили, что разыгравшиеся метели – это нечистая сила бушует. В такую погоду нельзя садиться на стол, потому что нечисть заявится на запах. А еще по погоде в день Ефимия судили о том, какой будет Масленица.

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Приметы на 2 февраля

  • на Ефима ветры дули – шапку сдули;
  • метель на Ефима – будет метель и на Масленицу;
  • кошка пол скребет, а куры хвостами вертят – ждать метели;
  • Ефимов день ветреный – весь год будет сырым;
  • солнечная погода – к ранней весне, в отличие от Дня сурка.

Интересные и важные события в Украине и мире 2 февраля

  • 1932 – начала работу Женевская конференция по разоружению 1932-1935 гг.
  • 1935 – в Америке прошел тест первый детектор лжи.
  • 1940 – дебют американского эстрадного певца Фрэнка Синатры.
  • 1943 – в ходе Второй мировой войны Сталинградская битва завершилась капитуляцией немцев.
  • 1970 – в Мюнхене впервые прошла операция по трансплантации нерва.
  • 2015 – в аварии погиб украинский певец, писатель, актер Кузьма Скрябин (Андрей Кузьменко).

Кто родился 2 февраля

  • 1812 – Евгений Гребенка, украинский писатель.
  • 1883 – Михаил Гнесин, русский советский музыкальный педагог и композитор.
  • 1901 – Яша Хейфец, российский и американский музыкант, видный скрипач XX века.
  • 1939 – Виталий Филиппенко, советский украинский композитор.
  • 1962 – Филипп Клодель, французский писатель и кинорежиссер.
  • 1977 – Шакира, колумбийская певица, танцовщица, продюсер, модель.

Ранее мы публиковали лунный календарь на февраль 2022 года: благоприятные и опасные дни.

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Ольга Козачок
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