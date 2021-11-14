День Вооруженных сил Украины-2021: точная дата и будет ли выходной

День Вооруженных сил Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

В начале декабря Украина отмечает очередной национальный воинский праздник после Дня защитников и защитниц – День Вооруженных сил . Когда будет эта дата в 2021 году, какая у него история, и будет ли этот день выходным, читайте в нашей статье.

День Вооруженных сил Украины-2021: дата праздника

Ежегодно День Вооруженных сил Украины празднуется 6 декабря . И в 2021 году он приходится на понедельник, рабочий день.

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Несмотря на то, что 6 декабря – это национальный украинский праздник , он не является официальным выходным днем в нашей стране, в отличие от Дня защитника Украины, 14 октября. А потому все военнослужащие будут принимать поздравления в обычный будний день.

День Вооруженных сил Украины: история и значение

Почему дата праздника назначена на 6 декабря? Именно в этот день в 1991 году после обретения Украиной независимости украинское правительство приняло закон "О Вооруженных силах Украины". А спустя два года, в 1993 году, эта дата появилась в официальном календаре украинских праздников.

Праздник организован и посвящен всем украинским военнослужащим, которые служат или ранее служили в украинской армии. Согласно Конституции Украины, на армию возлагаются задачи по обороне страны, защите ее суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности.

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