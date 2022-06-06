День журналиста-2022 в Украине: тематические картинки и поздравления

День журналиста: картинки и поздравления / Фото: Pinterest, Depositphotos, Коллаж: Сегодня

Сегодня, 6 июня, в Украине отмечается День журналиста-2022 . Спешим поздравить журналистов, репортеров, фотографов, редакторов, работников СМИ с профессиональным праздником и пожелать всем только позитивных, добрых и своевременных новостей, а также мирного неба, здоровья и благополучия.

Мы собрали эффектные картинки, праздничные открытки и лучшие поздравления с Днем журналиста .

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День журналиста Украины: поздравления в стихах

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С днем журналиста Украины,

Вас поздравляем от души —

Желаем неба цвета сини,

Да чтобы не было войны!

Желаем быть всегда на страже,

Ведь журналиста путь не прост –

Он информацию разыщет,

Поднимет свой карьерный рост.

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И каждый раз собой рискуя,

Нам что то новое найдет,

Пусть будет сильной Украина,

Пусть жизнь хорошая придет.

С Днем журналиста: тематические картинки / Фото: pinterest

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Сегодня праздник журналиста,

Тебя поздравить мы спешим,

Пусть небо будет только чистым,

А солнце теплым и большим.

Пускай тебе все удается,

Работа спорится в руках,

А если рисковать придется,

Пускай не посещает страх.

Наш друг, ты занят важным делом,

Ведь информация нужна,

И мы тебя сим неумелым

Стихом благодарим сполна!

Лучшие поздравления в День журналиста / Фото: pinterest

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Сегодня праздник журналиста,

Тебя поздравить мы спешим,

Пусть небо будет мирным, чистым,

А солнце – теплым и большим.

Пускай тебе все удается,

Работа спорится в руках,

А если рисковать придется –

Пусть стороной обходит страх.

День журналиста Украины: эффектные открытки / Фото: pinterest

Поздравления с Днем журналиста Украины в прозе

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Работа журналиста – опасна, трудна и необходима, особенно в нынешнее военное время. Это не только экстремальные съемки, актуальные интервью и яркие статьи, но еще и правдивая информация, донесенная до каждого читателя и зрителя. От всей души желаю мира, спокойствия, солидарности и только позитивных новостей!

Поздравления с Днем журналиста / Фото: Pixabay

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Дорогой журналист, ты живешь в интересное время, ты бываешь в самых горячих точках страны, ты становишься свидетелем самых неординарных и опасных событий, открывая специально для нас свежие, насущные новости. Спасибо тебе, журналист! Желаем, чтобы работа спорилась, а новости были только положительными и яркими. С Днем журналиста Украины!

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