День журналиста-2022 в Украине: тематические картинки и поздравления

День журналиста: картинки и поздравления / Фото: Pinterest, Depositphotos, Коллаж: Сегодня
Сегодня, 6 июня, в Украине отмечается День журналиста-2022 . Спешим поздравить журналистов, репортеров, фотографов, редакторов, работников СМИ с профессиональным праздником и пожелать всем только позитивных, добрых и своевременных новостей, а также мирного неба, здоровья и благополучия.
Мы собрали эффектные картинки, праздничные открытки и лучшие поздравления с Днем журналиста .
День журналиста Украины: поздравления в стихах
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С днем журналиста Украины,
Вас поздравляем от души —
Желаем неба цвета сини,
Да чтобы не было войны!
Желаем быть всегда на страже,
Ведь журналиста путь не прост –
Он информацию разыщет,
Поднимет свой карьерный рост.
И каждый раз собой рискуя,
Нам что то новое найдет,
Пусть будет сильной Украина,
Пусть жизнь хорошая придет.
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Сегодня праздник журналиста,
Тебя поздравить мы спешим,
Пусть небо будет только чистым,
А солнце теплым и большим.
Пускай тебе все удается,
Работа спорится в руках,
А если рисковать придется,
Пускай не посещает страх.
Наш друг, ты занят важным делом,
Ведь информация нужна,
И мы тебя сим неумелым
Стихом благодарим сполна!
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Сегодня праздник журналиста,
Тебя поздравить мы спешим,
Пусть небо будет мирным, чистым,
А солнце – теплым и большим.
Пускай тебе все удается,
Работа спорится в руках,
А если рисковать придется –
Пусть стороной обходит страх.
Поздравления с Днем журналиста Украины в прозе
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Работа журналиста – опасна, трудна и необходима, особенно в нынешнее военное время. Это не только экстремальные съемки, актуальные интервью и яркие статьи, но еще и правдивая информация, донесенная до каждого читателя и зрителя. От всей души желаю мира, спокойствия, солидарности и только позитивных новостей!
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Дорогой журналист, ты живешь в интересное время, ты бываешь в самых горячих точках страны, ты становишься свидетелем самых неординарных и опасных событий, открывая специально для нас свежие, насущные новости. Спасибо тебе, журналист! Желаем, чтобы работа спорилась, а новости были только положительными и яркими. С Днем журналиста Украины!
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