Дмитриевская суббота-2021: что нести в церковь

Что принести в церковь в поминальный день / Фото: Коллаж: Сегодня
Завтра, 6 ноября , наступит Дмитриевская родительская суббота. Это особый день в году, когда, согласно церковным канонам, положено поминать умерших родственников. В такие дни в храмах проводятся поминальные службы.
Этот поминальный день приурочен дню памяти святого великомученика Дмитрия Солунского , который пострадал за христианскую веру в период правления императора Диоклетиана. Этот день ежегодно выпадает на 8 ноября .
В поминальную субботу православные посещают храм, заказывают панихиду в память об умерших родных и близких, молятся за упокой их душ, а также приносят в церковь продукты для поминания.
Куда приносить продукты
Давняя христианская традиция, которая сохранилась до наших дней – приносить продукты в церковь. Еще первые христиане жертвовали храму хлеб, вино и растительное масло для лампад.
В особые поминальные дни в каждом храме возле распятия Христа устанавливается стол для продуктов, которые приносят верующие для поминовения умерших родных и близких. Такой стол называется канун.
Что нести в церковь для поминания: список разрешенных продуктов
- хлеб, желательно круглой формы;
- булочки, печенье, выпечка и другие хлебобулочные изделия;
- крупы;
- мука;
- сахар;
- конфеты;
- фрукты;
- овощи;
- растительное масло;
- вино кагор.
Главное ритуальное блюдо на панихиде – это кутья , которая представляет собой сваренные пшеничные или рисовые зерна с добавлением мака, орехов, изюма, меда. Кутью накладывают в маленькую мисочку, украшают крестом из сухофруктов или мармелада, втыкают свечу и ставят на специальном столе.
Во время поминальной панихиды священник освящает кутью, и прихожане затем забирают ее с собой. С нее начинается ритуальная поминальная трапеза. А остальные продукты остаются в церкви. Часть священнослужители раздают бедным и нуждающимся людям, часть оставляют на помин и сами поминают умерших.
Какие продукты запрещено приносить в церковь
- мясо;
- кровяная колбаса;
- другие мясные продукты.
Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в ноябре 2021 года в Украине.