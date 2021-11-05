Дмитрівська субота-2021: що нести до церкви

Що принести до церкви у поминальний день / Фото: Колаж: Сьогодні
Завтра, 6 листопада , настане Дмитрівська батьківська субота. Це особливий день у році, коли, згідно з церковними канонами, належить поминати померлих родичів. У такі дні в храмах проводяться поминальні служби.
Цей поминальний день присвячений дню пам'яті святого великомученика Дмитра Солунського , який постраждав за християнську віру під час правління імператора Діоклетіана. Цей день щороку припадає на 8 листопада .
У поминальну суботу православні відвідують храм, замовляють панахиду на згадку про померлих рідних та близьких, моляться за упокій їхніх душ, а також приносять до церкви продукти для поминання.
Куди приносити продукти
Давня християнська традиція, що збереглася до наших днів – приносити продукти до церкви. Ще перші християни жертвували храму хліб, вино та олію для лампад.
У особливі поминальні дні в кожному храмі біля розп'яття Христа встановлюється стіл для продуктів, які приносять віруючі для поминання померлих рідних та близьких. Такий стіл називається канун.
Що нести до церкви для поминання: список дозволених продуктів
- хліб, бажано круглої форми;
- булочки, печиво, випічка та інші хлібобулочні вироби;
- крупи;
- борошно;
- цукор;
- цукерки;
- фрукти;
- овочі;
- олія;
- вино кагор.
Головна ритуальна страва на панахиді – це кутя , яка є звареними пшеничними або рисовими зернами з додаванням маку, горіхів, ізюму, меду. Кутю накладають у маленьку мисочку, прикрашають хрестом із сухофруктів чи мармеладу, встромлюють свічку і ставлять на спеціальному столі.
Під час поминальної панахиди священик освячує кутю, і парафіяни потім забирають її із собою. З неї починається ритуальна поминальна трапеза. А решта продуктів залишається в церкві. Частину священнослужителі роздають бідним і нужденним людям, частину залишають на помин і самі поминають померлих.
Які продукти заборонено приносити до церкви
- м'ясо;
- кров'яна ковбаса;
- інші м'ясні продукти.
Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у листопаді 2021 року в Україні.