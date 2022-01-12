Гадания на Старый Новый год 2022: лучшие и самые точные обряды

Самые точные гадания на Старый Новый год 2022 / Фото: pixabay.com

Все знают, что с 13 на 14 января отмечаем Старый Новый год 2022. Это не просто день, наполненный радостью и праздничным настроением, но и прекрасная возможность узнать свою судьбу. Мы расскажем вам о лучших гаданиях на будущее, любовь и достаток.

Издавна украинцы связывают со Старым Новым годом самые разные магические ритуалы и обряды. В это время открывается некий портал между прошлым, настоящим и будущим, поэтому принято гадать, используя при этом воду, свечи, зеркала, иглы, бумагу и другие рутинные атрибуты.

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Наши прабабушки говорили, что главным залогом успешного гадания есть четко сформулированный вопрос или желание. Нужно освободить свои мысли от всего, что может отвлекать и как-то мешать магии и таинству. Все предсказания, полученные в ночь с 13 на 14 января — сбываются.

Лучшие гадания с 13 на 14 января / Фото: Pinterest

Точные гадания на Старый Новый год 2022

Гадание по тени с 13 на 14 января

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Популярное и несложное гадание заключается в том, что нужно взять лист бумаги, сжать его в комок, положить на ровную и не возгорающуюся поверхность (плоское блюдце), загадать желание/вопрос и поджечь в комнате, предварительно выключив свет. После догорания бумаги останется горсть пепла с кусочками недогоревшей бумаги. Нужно поднести блюдо к стене, зажечь свечу и приставить ее к сгоревшей бумаге так, чтобы на стене отображалась тень. Поворачивайте тарелку, рассматривайте и принимайте — что увидите и распознаете, то и суждено.

Гадание на Старый Новый год 2022 по чашкам

Для этого гадания нужно взять такое количество чашек, сколько находится человек в компании гадающих, положить в каждую емкость по одной вещи: кольцо, хлеб, монету, сахар, соль, лук и налить воду. С закрытыми глазами нужно обойти стол три раза, затем каждый человек, не открывая глаз, выбирает чашку. Что окажется на дне — то и суждено: кольцо — к скорой свадьбе, хлеб — к достатку, монета сулит богатство, сахар — веселье, и так далее.

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Лучшие гадания на Старый Новый год 2022 / Фото: Pixabay

Гадания на замужество по сапогу в ночь на 14 января

Самое простое и безобидное гадание, которое точно все знают. В полночь с 13 на 14 января нужно выйти на улицу, загадать вопрос, когда вы выйдете замуж, и бросить сапог. Ели обувь упадет, показывая носком на ваш дом, то в этом году вам не видать свадьбы.

Гадание на нити на 14 января на скорую свадьбу

Незамужние девушки собирались вместе, нарезали нити одинаковой длины, одновременно их поджигали и ждали, чья сгорит быстрее. У кого быстрее всех сгорит, та и замуж выйдет скоро. А у кого потухнет, не дойдя даже до середины — той еще долго сидеть в девках.

Лучшие гадания с 13 на 14 января / Фото: Pinterest

Гадание с кольцом или иглой на пол будущего ребенка

Берем либо кольцо, либо иглу. Кольцо опускаем в стакан с водой, а иглой протыкаем шерстяную ткань, затем кольцо, подвешенное на волоске или нитке, медленно опускаем возле руки того, на кому гадаем. Если кольцо или игла начнет совершать круговые движения, значит, будет девочка, если качаться, как маятник — мальчик.

Гадание на желание перед сном 14 января

Все очень просто. В ночь с 13 на 14 января, перед сном, берете несколько небольших кусочков бумаги, пишите на каждом отдельное желание и кладете под подушку. Проснувшись утром, вытягиваете один из листов. Какое желание достали – то и сбудется в этом году.

Гадание на картах 14 января

Перед сном кладут под подушку четырех королей и говорят: "Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот приснись мне во сне". Если приснится пиковый король — жених будет старым и ревнивым, если король червонный — молодой и богатый, крестовый король — военный или бизнесмен, а бубновый — желанный вами.

Лучшие гадания с 13 на 14 января / Фото: Pixabay

Гадание на воске с 13 на 14 января

Воск растапливают, в блюдце наливают воду и растопленный воск выливают в подготовленную воду. Затем смотрят, какая фигурка получилась.

Несколько примеров возможной расшифровки символов: стрела — роман, горы — препятствия в делах; ключ — перспективное предложение; облако — мечты, спокойная жизнь; дерево с кроной — благополучие; только ствол — стабильность; оторвался кусочек воска — беременность, рождение ребенка; замок — откроется тайна; звезда — исполнение мечты, удача; дом — к перемене места жительства, и другие.

Гадание на сон с 13 на 14 января

В ночь с 13 на 14 января, ложась спать на новом месте, говорят: "На новом месте приснись жених невесте". Считалось, что во сне можно увидеть своего жениха.

Также узнайте, что нельзя делать 13 и 14 января.