Ворожіння на Старий Новий рік 2022: найкращі та найточніші обряди

Найточніші ворожіння на Старий Новий рік 2022 / Фото: pixabay.com

Усі знають, що з 13 на 14 січня відзначаємо Старий Новий рік 2022. Це не просто день, наповнений радістю та святковим настроєм, а й чудова можливість дізнатися про свою долю. Ми розповімо вам про найкращі ворожіння на майбутнє, любов та достаток.

Здавна українці пов'язують зі Старим Новим роком різні магічні ритуали та обряди. У цей час відкривається якийсь портал між минулим, сьогоденням і майбутнім, тому прийнято гадати, використовуючи водночас, свічки, дзеркала, голки, папір та інші рутинні атрибути.

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Наші прабабусі казали, що головною запорукою успішного ворожіння є чітко сформульоване питання чи бажання. Потрібно звільнити свої думки від усього, що може відволікати та якось заважати магії та таїнству. Усі передбачення, отримані в ніч з 13 на 14 січня, збуваються.

Найкращі гадання з 13 на 14 січня / Фото: Pinterest

Точні ворожіння на Старий Новий рік 2022

Ворожіння по тіні з 13 на 14 січня

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Популярне і нескладне ворожіння полягає в тому, що потрібно взяти аркуш паперу, стиснути його в грудку, покласти на рівну поверхню (плоське блюдце), що не займається, загадати бажання/питання і підпалити в кімнаті, попередньо вимкнувши світло. Після догоряння паперу залишиться жменя попелу зі шматочками паперу, що недогорів. Потрібно піднести блюдце до стіни, запалити свічку і приставити її до згорілого паперу так, щоб на стіні відображалася тінь. Повертайте тарілку, розглядайте та приймайте — що побачите та розпізнаєте, те й судилося.

Ворожіння на Старий Новий рік 2022 по чашках

Для цього ворожіння потрібно взяти таку кількість чашок, скільки знаходиться людей в компанії ворожучих, покласти в кожну ємність по одній речі: каблучка, хліб, монету, цукор, сіль, цибулю та налити воду. Із закритими очима потрібно обійти стіл три рази, потім кожна людина, не розплющуючи очей, вибирає чашку. Що виявиться на дні — те й судилося: каблучка — до швидкого весілля, хліб — до статку, монета обіцяє багатство, цукор — веселощі і так далі.

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Найкращі гадання на Старий Новий рік 2022 / Фото: Pixabay

Ворожіння на одруження з чоботом у ніч на 14 січня

Найпростіше і невинне ворожіння, яке точно всі знають. Опівночі з 13 на 14 січня потрібно вийти на вулицю, загадати питання, коли ви вийдете заміж, та кинути чобіт. Якщо взуття впаде, показуючи носком на вашу оселю, то цього року вам не бачити весілля.

Ворожіння на нитки на 14 січня на швидке весілля

Незаміжні дівчата збиралися разом, нарізали нитки однакової довжини, одночасно їх запалювали і чекали, чия швидше згорить. У кого найшвидше згорить, та й заміж вийде скоро. А в кого погасне, не дійшовши навіть до середини — тій ще довго сидіти в дівках.

Найкращі гадання з 13 на 14 січня / Фото: Pinterest

Ворожіння з кільцем або голкою на підлогу майбутньої дитини

Беремо або каблучку, або голку. Кільце опускаємо в склянку з водою, а голкою протикаємо вовняну тканину, потім каблучку, підвішену на волоску або нитці, повільно опускаємо біля руки того, на кому гадаємо. Якщо каблучка чи голка почне здійснювати кругові рухи, значить, буде дівчинка, якщо хитатися, як маятник — хлопчик.

Ворожіння на бажання перед сном 14 січня

Все дуже просто. У ніч з 13 на 14 січня перед сном берете кілька невеликих шматочків паперу, пишіть на кожному окреме бажання і кладете під подушку. Прокинувшись вранці, витягаєте один із листів. Яке бажання дістали — те й справдиться цього року.

Ворожіння на картах 14 січня

Перед сном кладуть під подушку чотирьох королів і кажуть: "Хто мій суджений, хто мій ряжений, той приснись мені уві сні". Якщо насниться піковий король — наречений буде старим і ревнивим, якщо король червоний — молодий і багатий, хрестовий король — військовий чи бізнесмен, а бубновий — бажаний вами.

Найкращі гадання з 13 на 14 січня / Фото: Pixabay

Ворожіння на воску з 13 на 14 січня

Віск розтоплюють, у блюдце наливають воду та розтоплений віск виливають у підготовлену воду. Потім дивляться, яка фігурка вийшла.

Декілька прикладів можливого розшифрування символів: стріла — роман, гори — перешкоди у справах; ключ — перспективна пропозиція; хмара — мрії, спокійне життя; дерево з кроною — благополуччя; тільки ствол — стабільність; відірвався шматочок воску – вагітність, народження дитини; замок — відкриється таємниця; зірка — виконання мрії, успіх; будинок — до зміни місця проживання та інші.

Ворожіння на сон з 13 на 14 січня

У ніч з 13 на 14 січня, лягаючи спати на новому місці, кажуть: "На новому місці приснись наречений". Вважалося, що уві сні можна побачити свого нареченого.

Також дізнайтесь, що не можна робити 13 та 14 січня.