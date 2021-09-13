Главный цвет 2022 года: в чем встречать Новый год Тигра

Лучшие цвета для встречи Нового года 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня
Символом Нового года-2022 по восточному гороскопу, будет Черный Водяной Тигр .
Наступление праздника еще не скоро, но людей постепенно начинают интересовать вопросы, каким будет главный цвет у наступающего года , в чем встречать Новый год-2022, какие цвета предпочтительны в одежде, сервировке стола, украшении интерьера и оформлении праздника, чтобы задобрить символ года и привлечь к себе удачу.
В чем встречать Новый год-2022
Какие же цвета на Новый год-2022 стоит выбрать? Многие верят, что именно от этого во многом будет зависеть доброе расположение символа года , его снисхождение, опека и поддержка в течение всех 12 месяцев, удача и процветание.
И наоборот – неверно выбранный цвет на Новый год может изрядно испортить и сам праздник, и весь последующий год.
Согласно восточному гороскопу, Тигр – это символ силы, энергии, мощи , справедливости и благородства. По своей природе это хищник и охотник, добычей которого становятся слабые и медлительные представители общества. Он ценит скорость и грацию, не лишен чувства прекрасного и стремления к шику.
А стихия Воды смягчает вспыльчивость Тигра и делает это животное более мягким, коммуникабельным и открытым.
Водяному Тигру симпатичны цвета :
- классический черный,
- все оттенки синего и голубого,
- бирюза,
- белый,
- серый.
Если синего вам не идет, для встречи Нового 2022 года можно выбрать сочетания сугубо тиг риных расцветок :
- черный,
- белый,
- оранжевый,
- золотистый,
- песочный,
- коричневый,
- желтый.
Также желательно, чтобы в наряде присутствовали элементы полоски .
Уместными будут украшения, символизирующие стихию Воды : металл, жемчуг, камни, волнообразные узоры, изображения рыб, морских звезд и других обитателей глубин.
В чем нельзя встречать Новый год Тигра
Неблагоприятными в Новом 2022 году будут яркие искусственные неоновые оттенки . Также Тигру вряд ли понравится фиолетовый.
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